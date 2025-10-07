Crime News: कारोबारियों के नाम की डायरी जब्त, चांदी खरीदने वालों का खुलेगा राज
डकैती की झूठी शिकायत करने वाले कारोबारी राहुल गोयल से पुलिस ने सोमवार को भी पूछताछ की। उसे दोबारा उसके फ्लैट में ले जाया गया। वहां से एक उसकी एक डायरी जब्त की गई है। इस डायरी में सदरबाजार के कई कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। इसमें उससे चांदी लेने वाले कई ज्वेलर्स के नाम हैं। कुछ बड़े ज्वेलरी कारोबारियों के नाम भी हैं।
पुलिस ने अब उन कारोबारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि राहुल आगरा की सिल्वर कंपनी के एजेंट के तौर पर रायपुर में काम करता था। कंपनी की 86 किलो चांदी के जेवर का उसने गबन किए हैं। उसने रात में फ्लैट में घुसकर अज्ञात लोगों द्वारा चांदी लूटने की शिकायत की थी। बाद में यह मामला झूठा निकला। पुलिस अब 86 किलो चांदी की तलाश कर रही है, लेकिन सोमवार को देर रात तक पुलिस चांदी बरामद नहीं कर पाई।
कारोबारी राहुल को पुलिस ने शनिवार से अपनी हिरासत में रखा था। शनिवार-रविवार तक उससे पूछताछ होती रही। सोमवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार बताया। अब उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जा सकता है। इससे पहले पुलिस चांदी के जेवर बरामद करने में जुटी रही, ताकि कोर्ट में पेश कर सके।
सूत्रों के मुताबिक राहुल की डायरी में अधिकांश उन कारोबारियों के नाम हैं, जिनको वह चांदी के जेवर सप्लाई करता था। इसमें कई नाम ऐसे लोगों के हैं, जो बिना जीएसटी के जेवर खरीदते और बेचते थे। राहुल ने जब से रायपुर में कंपनी का काम शुरू किया है, तब के व्यापारियों के नाम भी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
