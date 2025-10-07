Crime News: कारोबारियों के नाम की डायरी जब्त, चांदी खरीदने वालों का खुलेगा राज

पुलिस ने अब उन कारोबारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि राहुल आगरा की सिल्वर कंपनी के एजेंट के तौर पर रायपुर में काम करता था। कंपनी की 86 किलो चांदी के जेवर का उसने गबन किए हैं। उसने रात में फ्लैट में घुसकर अज्ञात लोगों द्वारा चांदी लूटने की शिकायत की थी। बाद में यह मामला झूठा निकला। पुलिस अब 86 किलो चांदी की तलाश कर रही है, लेकिन सोमवार को देर रात तक पुलिस चांदी बरामद नहीं कर पाई।