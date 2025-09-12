Custom Milling Scams: 2000 करोड़ की वसूली करने वाला दीपेन चावड़ा गिरफ्तार, EOW ने लिया 7 दिन की रिमांड पर

Custom Milling Scams: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईओडब्ल्यू ने कस्टम मिलिंग घोेटाले में 2000 करोड़ रुपए वसूली कर उसे सिंडिकेट में शामिल लोगों तक पहुंचाने वाले दीपेन चावड़ा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है।
ईओडब्ल्यू ने अपने रिमांड आवेदन में बताया कि आरोपी दीपेन कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए अनवर ढेबर का सहयोगी है। ईओडब्ल्यू की टीम पिछले काफी समय से विभिन्न प्रकरणों में तलाश कर रही थी। उसके खिलाफ 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध धनराशि का प्रबंधन करने का आरोप है। कस्टम मिलिंग घोटाले में भी दीपेन चावड़ा के द्वारा 20 करोड़ रुपए लोकसेवकों की ओर से एकत्र करने के साक्ष्य मिले हैं।
बता दें कि इस घोटाले में फरवरी 2025 में तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी एवं रोशन चन्द्राकर के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। वहीं पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा एवं कारोबारी अनवर ढेबर के खिलाफ विवेचना जारी है। इस प्रकरण में मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर को जमानत पर रिहा किया गया है।