Custom Milling Scams: 2000 करोड़ की वसूली करने वाला दीपेन चावड़ा गिरफ्तार, EOW ने लिया 7 दिन की रिमांड पर

ईओडब्ल्यू ने अपने रिमांड आवेदन में बताया कि आरोपी दीपेन कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए अनवर ढेबर का सहयोगी है। ईओडब्ल्यू की टीम पिछले काफी समय से विभिन्न प्रकरणों में तलाश कर रही थी। उसके खिलाफ 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध धनराशि का प्रबंधन करने का आरोप है। कस्टम मिलिंग घोटाले में भी दीपेन चावड़ा के द्वारा 20 करोड़ रुपए लोकसेवकों की ओर से एकत्र करने के साक्ष्य मिले हैं।