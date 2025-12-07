Goa cylinder blast: गोवा के नाइटक्लब सिलेंडर ब्लास्ट, 25 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

Goa cylinder blast: गोवा में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रहे है के अरपोरा में स्थित एक नाइटक्लब में भीषण आगजनी की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे की घोषणा की थी।