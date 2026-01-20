CG News: डीईओ आफिस में आगजनी की न्यायिक जांच हो: भाजपा पर लगाया यह आरोप

CG News: डीईओ ऑफिस में हुई आगजनी की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार विभागीय जांच करवाकर मामले की लीपापोती करना चाह रही है। इस आगजनी में बताया जा रहा कि अनेकों महत्वपूर्ण फाइलें जली हैं। मिड डे मिल, प्राइवेट स्कूलों को अनुदान, मदरसों को अनुदान, विभागीय पदोन्नति एवं अनेक निर्माण कार्यो, जैसे विषयों की फाइलें जली हैं।
शुक्ला ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने भ्रष्टाचार छिपाने इस आगजनी को करवाया गया हो। भाजपा की सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस मामले की हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।
बीते शनिवार लगी आग
रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीते शनिवार की रात अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। आग स्टोर रूम में लगी थी, जहां कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हुए थे। इस गंभीर घटना के मद्देनजर डीपीआई (DPI) ने आज तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जो पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
डीईओ कार्यालय में घटना के दौरान आग स्टोर रूम में फैल गई और देखते ही देखते कई फाइलें जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि यह एक किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं। कार्यालय कर्मचारियों ने धुआं उठता देख तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
