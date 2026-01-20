CG News: डीईओ आफिस में आगजनी की न्यायिक जांच हो: भाजपा पर लगाया यह आरोप

CG News: डीईओ ऑफिस में हुई आगजनी की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार विभागीय जांच करवाकर मामले की लीपापोती करना चाह रही है। इस आगजनी में बताया जा रहा कि अनेकों महत्वपूर्ण फाइलें जली हैं। मिड डे मिल, प्राइवेट स्कूलों को अनुदान, मदरसों को अनुदान, विभागीय पदोन्नति एवं अनेक निर्माण कार्यो, जैसे विषयों की फाइलें जली हैं।