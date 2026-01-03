CG News: देवा के सरेंडर पर डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान, नक्सलवाद के अंत की दिशा में बड़ा संकेत

कर्मयोगी अभियान और आदिवासी विकास के बारे में बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी बहुल गांवों को कर्मयोगी अभियान के तहत चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन इलाकों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में लगभग 2.5 लाख की आबादी वाले इलाकों में सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। PM जनमन योजना समेत दूसरी योजनाएं पिछड़े इलाकों को मुख्यधारा में ला रही हैं।