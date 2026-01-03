CG News: देवा के सरेंडर पर डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान, नक्सलवाद के अंत की दिशा में बड़ा संकेत

डिप्टी CM विजय शर्मा (photo source- Patrika)
CG News: नक्सली कमांडर बरसे देवा के सरेंडर के बारे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने कहा, "हमारा मकसद था कि उसे छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया जाए, लेकिन यह तेलंगाना में हो रहा है, जो ठीक भी है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार दबाव बना रही थी। अब, मन बदलने के बाद, वह आज ऑफिशियली सरेंडर करेगा। सब कुछ 26 मार्च के मकसद के हिसाब से हो रहा है। देश से नक्सलवाद का बुरा हाल खत्म हो रहा है।"
कर्मयोगी अभियान और आदिवासी विकास के बारे में बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी बहुल गांवों को कर्मयोगी अभियान के तहत चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन इलाकों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य में लगभग 2.5 लाख की आबादी वाले इलाकों में सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। PM जनमन योजना समेत दूसरी योजनाएं पिछड़े इलाकों को मुख्यधारा में ला रही हैं।
CG News: डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने भी चैतन्य बघेल की बेल अर्जी पर भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन। सभी पर भरोसा ज़रूरी है। यह पूरी तरह से ज्यूडिशियल प्रोसेस का मामला है।
बता दें नए साल की शुरुआत होते ही रेड टेररिज्म को बड़ा झटका लगा है। टॉप नक्सली हिडमा के करीबी PLGA कमांडर बरसे देवा ने आज, शनिवार, 3 दिसंबर, 2026 को तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद नक्सली कमांडर बरसे देवा की पहली फोटो सामने आई है। तेलंगाना पुलिस जल्द ही देवा के सरेंडर की ऑफिशियल घोषणा करेगी।
बता दें कि PLGA कमांडर बरसे देवा ने कल सरेंडर कर दिया था। खबर थी कि वह आज हैदराबाद में तेलंगाना DGP के सामने सरेंडर करेगा। बरसे देवा पर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का इनाम घोषित किया गया था। उसे नक्सली संगठन में एक असरदार आदमी माना जाता था। हिडमा के एनकाउंटर के बाद बरसे देवा को PLGA का कमांडर बनाया गया था। तब से, उसने संगठन की मिलिट्री एक्टिविटीज़ में अहम रोल निभाया है।
बरसे देवा माओवादी पार्टी की मिलिट्री यूनिट्स (सशस्त्र बलों) की गतिविधियों की देखरेख कर रहा था। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को संगठन की सबसे खतरनाक यूनिट माना जाता है, और बरसे देवा इसका कमांडर है। इस बटालियन का दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा तीनों जिलों में काफी प्रभाव है। माओवादी पार्टी को हथियार सप्लाई करने में बरसे देवा की भूमिका अहम मानी जाती रही है।
