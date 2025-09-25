बड़ी सौगात! रावणभाठा मैदान को मिले 51.65 लाख, हाईमास्ट लाइट समेत कई विकास कार्यों की स्वीकृति

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेल और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी सौगात दी है। रायपुर नगर निगम के शहीद राजीव पाण्डेय वार्ड (वार्ड-62) स्थित रावणभाठा मैदान के विकास कार्यों के लिए विभाग ने कुल 51 लाख 65 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से आदेश जारी किए हैं। इस बजट से मैदान में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।