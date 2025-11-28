Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

DGP-IG conference: 28 नवंबर से 30 नवंबर तक DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। थोड़ी देर में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। लेकिन इससे पहले NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ पराग जैन, आईबी चीफ तपन डेका अफसरों की बैठक ले रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 28, 2025

DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल (Photo Patrika)

DGP-IG conference: नवा रायपुर IIM में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वीवीआईपी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे। गुरुवार देर रात तक एयरपोर्ट में भारी गहमागहमी रही। आज शुक्रवार को देर रात तक पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। इस दौरान एयरपोर्ट में आने वाले मार्ग को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। आपको बता दे 28 नवंबर से 30 नवंबर तक DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। थोड़ी देर में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। लेकिन इससे पहले NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ पराग जैन, आईबी चीफ तपन डेका अफसरों की बैठक ले रहे हैं।

पहले दिन कॉन्फ्रेंस में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक लगातार बैठकें चलेंगी। इन बैठकों में देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर उच्चस्तरीय चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही गुरुवार रात रायपुर पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वे आज रात रायपुर पहुचेंगे। देशभर से लगभग 600 अधिकारी और VIP इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं।

PM को नए स्पीकर हाउस M-1 में ठहराया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री आवास M-11 में ठहरे हैं। इस बार सम्मेलन में पहली बार SP रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए माना एयरपोर्ट का अराइवल गेट तीन दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद किया गया है। यात्री गेट-2 से आ सकते हैं। सम्मेलन के दौरान नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी प्रतिबंध है।

आम लोगों को आवागमन की छूट

वीवीआईपी आगमन से करीब 20 मिनट पहले एयरपोर्ट रोड बंद किया जाएगा। इसी तरह कार्यक्रम स्थल आईआईएम मार्ग को भी कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आईआईएम परिसर होगा। केवल वीआईपी मूवमेंट के समय कुछ देर के लिए आम लोगों का आवागमन रोका जाएगा। इसके बाद किसी को नहीं रोका जाएगा। आम लोगों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।

तीन दिन तक रहेगी रोक

नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक भारी वाहन और मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। सुरक्षा कारणों के तहत यह रोक लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 02:29 pm

Published on:

28 Nov 2025 02:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DGP-IG conference: नक्सलियों का बड़ा ऐलान! 1 जनवरी को करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण, प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त…

नक्सलियों का बड़ा एलान(photo-patrika)
रायपुर

Raipur DGP-IG Meet: 6 सेशन में 36 DGP की रिपोर्ट कार्ड पेश, हर प्रेजेंटेशन को मिला 1 घंटे का समय, जानें डिटेल्स

6 सेशन में 36 डीजीपी देंगे प्रेजेंटेशन (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना: 2 साल की बच्ची को उठा ले गई अज्ञात महिला, CCTV फुटेज वायरल

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू…

स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.