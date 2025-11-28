DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल (Photo Patrika)
DGP-IG conference: नवा रायपुर IIM में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वीवीआईपी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे। गुरुवार देर रात तक एयरपोर्ट में भारी गहमागहमी रही। आज शुक्रवार को देर रात तक पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। इस दौरान एयरपोर्ट में आने वाले मार्ग को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। आपको बता दे 28 नवंबर से 30 नवंबर तक DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। थोड़ी देर में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। लेकिन इससे पहले NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ पराग जैन, आईबी चीफ तपन डेका अफसरों की बैठक ले रहे हैं।
पहले दिन कॉन्फ्रेंस में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक लगातार बैठकें चलेंगी। इन बैठकों में देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर उच्चस्तरीय चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही गुरुवार रात रायपुर पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वे आज रात रायपुर पहुचेंगे। देशभर से लगभग 600 अधिकारी और VIP इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं।
PM को नए स्पीकर हाउस M-1 में ठहराया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री आवास M-11 में ठहरे हैं। इस बार सम्मेलन में पहली बार SP रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए माना एयरपोर्ट का अराइवल गेट तीन दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद किया गया है। यात्री गेट-2 से आ सकते हैं। सम्मेलन के दौरान नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी प्रतिबंध है।
वीवीआईपी आगमन से करीब 20 मिनट पहले एयरपोर्ट रोड बंद किया जाएगा। इसी तरह कार्यक्रम स्थल आईआईएम मार्ग को भी कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आईआईएम परिसर होगा। केवल वीआईपी मूवमेंट के समय कुछ देर के लिए आम लोगों का आवागमन रोका जाएगा। इसके बाद किसी को नहीं रोका जाएगा। आम लोगों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।
नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक भारी वाहन और मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। सुरक्षा कारणों के तहत यह रोक लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा।
