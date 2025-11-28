DGP-IG conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू, रायपुर पहुंचे NSA अजीत डोभाल, देर रात पहुंचेंगे पीएम

DGP-IG conference: नवा रायपुर IIM में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वीवीआईपी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे। गुरुवार देर रात तक एयरपोर्ट में भारी गहमागहमी रही। आज शुक्रवार को देर रात तक पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। इस दौरान एयरपोर्ट में आने वाले मार्ग को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। आपको बता दे 28 नवंबर से 30 नवंबर तक DGP-IG कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। थोड़ी देर में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। लेकिन इससे पहले NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ पराग जैन, आईबी चीफ तपन डेका अफसरों की बैठक ले रहे हैं।