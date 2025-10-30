CG News: छत्तीसगढ़ के हर जिले में पंहुचा डायल 112, इमरजेंसी सेवा हुई मजबूत, तत्काल पहुंचेगी मदद

CG News: इमरजेंसी नंबर डॉयल 112 की सुविधा अब पूरे प्रदेश में मिलेगी। वर्तमान में 16 जिलों में ही यह सुविधा चल रही है। इसके जरिए पुलिस, फायर और एंबुलेंस की इमरजेंसी मदद ले सकते हैं। वर्ष 2018 में यह सुविधा 11 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन अब तक पूरे राज्य में इसे लागू नहीं किया जा सका था। लोग इसकी जरूरत महसूस कर रहे थे। बजट अभाव के कारण इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। प्रदेश भर में अब यह व्यवस्था शुरू होने से बस्तर जैसे दुर्गम इलाकों में भी लोगों को आपातकाल की स्थिति में मदद मिल सकेगी।