काम अलग, पहचान एक.. दिल में बसती कविता! इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस… सबके दिल में कवि

राममूरत शुक्ला पेशे से वकील हैं और पूर्व में पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। वे सन् 1979-80 से कविता लिख रहे हैं, हालांकि उनका कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हो पाया। प्रांतीय और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में उन्होंने ओज की कविताएं मंच से प्रस्तुत कीं और हरिओम पंवार, गोपाल दास नीरज, बाल कवि बैरागी सहित कई राष्ट्रीय स्तर के कवियों के साथ मंच साझा किया। वे 43 वर्षों से वकालत के पेशे में हैं। अब 72 वर्ष की आयु में समयाभाव के कारण बाहर कम जाते हैं, लेकिन स्थानीय काव्य गोष्ठियों में भाग लेकर समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं।