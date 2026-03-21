CG News: आरंग में 4 लोगो की दर्दनाक मौत, इलाके में फैली सनसनी…

आरंग थाना इलाके में तेज रफ्तार कार दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार नेशनल हाइवे नंबर 53 से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि कार के चालक ने कार के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई ओर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के वक्त कार में कुल 4 लोग सवार थे. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है।मरने वालों में दो सगे भाई हैं।