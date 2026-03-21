Pm Awas: पीएम आवास की किस्त अटकी, हितग्राही दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई हितग्राही लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। निर्माण कार्य रुकने से मजदूरी और सामग्री का खर्च भी बढ़ रहा है, जिससे लाभार्थियों की चिंता और बढ़ गई है।नक्शा देकर उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि समय-समय हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए किस्तें मिलती रहेंगी, लेकिन पुराना कच्चा मकान तोड़ने के बाद अब छह-छह महीने से एक भी किस्त नहीं मिली। ऐसे में लोग किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। चंगोराभाठा क्षेत्र की छाया पार्षद डॉ सुभाषिनी ऋषि देवांगन के साथ हितग्राही शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के मिलने निगम मुख्यालय पहुंचे।