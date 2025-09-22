Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

दिवाली से पहले बाजार में रौनक! ग्राहकों को मिल रही गिफ्ट और ऑफर्स की सौगात

Diwali Festival Season: त्योहारों के सीजन में ग्राहकों के लिए खुशखबरी! नवरात्रि और दिवाली से पहले इलेक्ट्रॉनिक, वाहनों और अन्य उत्पादों पर विशेष छूट और गिफ्ट ऑफर्स उपलब्ध।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 22, 2025

दिवाली से पहले बाजार में रौनक (Photo source- Patrika)
दिवाली से पहले बाजार में रौनक (Photo source- Patrika)

Diwali Festival Season: गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) और नवरात्रि के शुरू होते ही बाजार में रौनक लगातार बढ़ रही है। अच्छी ग्राहकी को देखते हुए कारोबारी भी जीएसटी के साथ ही हर खरीदी पर गिफ्ट और छूट का लाभ दे रहे हैं। कारोबारी संगठनों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार नवरात्रि के दौरान हर सेक्टर में 10 से लेकर 30 फीसदी की ग्रोथ होगी। पिछले साल इसी अवधि में 1500 करोड़ का कारोबार हुआ था, लेकिन इस बार 2000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है।

इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कपड़े और बर्तन का बाजार है। 9 दिनी नवरात्रि और उसके बाद दिवाली का बाजार सजकर तैयार हो गया है। वाहनो की खरीदी को देखते हुए नए फीचर्स और वैरायटी वाली कार, दोपहिया और ईवी मंगवाए गए हैं। इसी तरह विभिन्न कंपनियों द्वारा नए मोबाइल की लॉन्चिंग की गई है। (Diwali Festival Season) साथ ही एक बड़ी कंपनी द्वारा 1500 रुपए में एक के साथ एक मोबाइल फ्री का ऑफर भी चलाया जा रहा है।

Diwali Festival Season: 800 करोड़ का ऑटोमोबाइल कारोबार

वाहनों की डिमांड इस बार नवरात्रि में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। नए जीएसटी स्लैब में 10 फीसदी तक कम होने के कारण इसका लाभ लेने के लिए अभी तक 1700 वाहनों की बुकिंग कराई गई है। राडा के अध्यक्ष रविन्द्र भसीन ने बताया कि इस बार त्योहारी सीजन में दूसरी बार बाजार में बूम देखने को मिलेगा। क्योकि इस साल नवरात्रि और दिवाली अलग-अलग महीने में पड़ रहे हैं। जबकि पिछले साल दोनों त्योहार एक ही महीने में थे। नवरात्रि में इस महीने सितंबर में 80000 से ज्यादा वाहनों के बिक्री की उम्मीद है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में 5500 वाहनों की बिक्री हुई थी।

इस बार इलेक्ट्रानिक में बूम

इलेक्ट्रानिक बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन लेकर मिक्सी में न्यूनतम 500 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए की छूट मिलेगी। सामान की कीमत का 10 फीसदी जीएसटी में छूट मिलने पर कीमत कम होने के साथ ही त्योहारी छूट और गिफ्ट का ऑफर भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि इस बार दिवाली के पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बूम की स्थिति निर्मित होगी। नवरात्रि के पहले ही खरीदारों द्वारा डिमांड के साथ ही सामानों की बुकिंग कराई गई है। ताकि वह नवरात्रि के शुभ अवसर पर घर ले जा सकें।

बर्तनों की डिमांड

कैट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल बाफना ने बताया कि बाजार में इस बार घरेलू उपयोग के बर्तनों के साथ ही तांबा, पीतल, मिक्सी, जूसर गैस चूल्हा की डिमांड है। जीएसटी में मिली छूट को देखते हुए खरीदार इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसे देखते हुए विभिन्न वैरायटी के होम एप्लायंस बाजार में उपलब्ध कराए गए हैं। नवरात्रि में इस बार 50-60 लाख रुपए के कारोबार की उम्मीद है।

इस साल लाखेनगर से लेकर महादेव घाट तक बाजार अब हब के रूप मे विकसित हो गया है। यहां हर प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा की वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। सोने चांदी के आभूषण, मिठाई, कपड़ा, चप्पल-जूते, बर्तन, पूजा सामग्री, फैंसी, बिल्डर सामग्री, जड़ी -बूटी की सामग्री, दोना पत्तल, वाहन बाजार, साइकिलिंग, मेडिकल, चश्मा, हार्डवेयर,से लेकर मिट्टी की मटकी, दिया, सुपा - टोकनी तक उपलब्ध है।

मध्यम वर्ग को लाभ

Diwali Festival Season: पंडरी थोक कपडा़ मार्केट के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल का कहना है कि इस बार कपडा़ बाजार में जमकर खरीदी हो रही है। नए स्लैब में 2500 रुपए तक रेडीमेड कपड़े में 5 फीसदी जीएसटी के चलते जमकर डिमांड देखी गई है। जबकि पहले 1000 रुपए से ज्यादा पर 12 फीसदी था। जिसे कम कर दिया गया है। हालांकि उन्होने वैवाहिक सीजन में होने वाली खरीदी को अतिरिक्त भार पड़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि 2500 रुपए से ज्यादा की खरीदी करने पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि मध्यम वर्ग के लिए इसे फायदेमंद बताते हुए 600 से 700 रुपए का कारोबार होने की उम्मीद जताई है।

Published on:

22 Sept 2025 09:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दिवाली से पहले बाजार में रौनक! ग्राहकों को मिल रही गिफ्ट और ऑफर्स की सौगात

