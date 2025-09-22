दिवाली से पहले बाजार में रौनक! ग्राहकों को मिल रही गिफ्ट और ऑफर्स की सौगात

Diwali Festival Season: पंडरी थोक कपडा़ मार्केट के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल का कहना है कि इस बार कपडा़ बाजार में जमकर खरीदी हो रही है। नए स्लैब में 2500 रुपए तक रेडीमेड कपड़े में 5 फीसदी जीएसटी के चलते जमकर डिमांड देखी गई है। जबकि पहले 1000 रुपए से ज्यादा पर 12 फीसदी था। जिसे कम कर दिया गया है। हालांकि उन्होने वैवाहिक सीजन में होने वाली खरीदी को अतिरिक्त भार पड़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि 2500 रुपए से ज्यादा की खरीदी करने पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि मध्यम वर्ग के लिए इसे फायदेमंद बताते हुए 600 से 700 रुपए का कारोबार होने की उम्मीद जताई है।