दिवाली पर कोल कर्मियों की बल्ले-बल्ले, सेल कर्मियों को लग सकता है जोर का झटका

Diwali Bonus: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कर्मियों को इस साल दिवाली पर बोनस (एक्सग्रेसिया) के तौर पर क्या मिलेगा, इसे लेकर शनिवार को होने वाली नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील (एनजेसीएस) की बैठक में फैसला होना है। कोल क्षेत्र में पिछले साल 93 हजार बोनस दिया गया था, इस वर्ष एक लाख से अधिक मिलने की उम्मीद है।