खुशी से झूम उठे आदिवासी, घर बैठे तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में आया बोनस, नक्सल फंडिंग पर लगा लगाम

इस अभियान के तहत 17,923 नए बैंक खाते सॉफ्टवेयर में जोड़े गए, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक हैं। भुगतान की जानकारी प्रत्येक गांव में सार्वजनिक भवनों पर चस्पा की गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही, फोन पे ऐप के जरिए 10 प्रतिशत खातों की क्रॉस-जाँच की गई, जिससे भुगतान की सटीकता सुनिश्चित हुई। महज तीन माह की अवधि में रिकॉर्ड 37 करोड़ की राशि सीधे खातों में पहुँचना नक्सल प्रभावित जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।