DMF घोटाला… रायपुर समेत चार शहरों में ईडी की दबिश, 18 ठिकानों पर छापेमारी, 70 सदस्यीय टीम की बड़ी कार्रवाई

ED Raid in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डिस्ट्रिक मिनरल फंड (डीएमएफ) घोटाले की जांच करने के लिए कृषि कारोबारियों के रायपुर , राजिम, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 18 ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। इसमें रायपुर के शंकर नगर स्थित विनय गर्ग, ला विस्टा अमलीडीह निवासी पवन पोद्दार, शांति नगर भिलाई में विवेकानंद कॉलोनी निवासी सीए आदित्य किशन, रायपुर एवं भिलाई-3 वसुंधरा नगर में अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्रा.लि. के संचालक शिवकुमार मोदी, राजिम एवं महासमुंद में उगमराज कोठारी का घर और दफ्तर शामिल हैं।