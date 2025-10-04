Raipur News: नशे में धुत जीआरपी जवान निलंबित, जांच के बहाने युवक की जेब से 2 हजार निकालने का आरोप

Raipur News: जीआरपी पुलिस के आरक्षक अरुणेय मसीह का नशे में धुत वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिसमें नशे में धुत जीआरपी आरक्षक ने युवक को जांच के बहाने रोककर उसकी जेब से 2 हजार रुपए निकाल लिए। जब युवक ने आरक्षक से रुपए की मांग की तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया।