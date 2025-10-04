Raipur News: नशे में धुत जीआरपी जवान निलंबित, जांच के बहाने युवक की जेब से 2 हजार निकालने का आरोप

नशे में धुत जीआरपी जवान (Photo Patrika)
Raipur News: जीआरपी पुलिस के आरक्षक अरुणेय मसीह का नशे में धुत वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिसमें नशे में धुत जीआरपी आरक्षक ने युवक को जांच के बहाने रोककर उसकी जेब से 2 हजार रुपए निकाल लिए। जब युवक ने आरक्षक से रुपए की मांग की तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया।
इसके बाद तीन-चार युवकों ने आरक्षक को घेर लिया। इसके बाद इसकी सूचना रेलवे जीआरपी एसपी को दी गई। जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पहले भिलाई में आरक्षक पदस्थ था, वहां भी इसी तरह की कई शिकायत के बाद उसे लाइन में रखा गया था।
रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसकी जांच की गई। इसमें पता चला कि आरक्षक जीआरपी में है, एक दुकान के पास नशे में युवक से रुपए लेने की सूचना मिली है। इसके बाद जीआरपी को इसकी सूचना दी गई, आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। यदि पीड़ित द्वारा मामला दर्ज कराया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग