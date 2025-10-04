Patrika LogoSwitch to English

Raipur News: नशे में धुत जीआरपी जवान निलंबित, जांच के बहाने युवक की जेब से 2 हजार निकालने का आरोप

Raipur News: नशे में धुत जीआरपी आरक्षक ने युवक को जांच के बहाने रोककर उसकी जेब से 2 हजार रुपए निकाल लिए। जब युवक ने आरक्षक से रुपए की मांग की तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 04, 2025

Raipur News: नशे में धुत जीआरपी जवान निलंबित, जांच के बहाने युवक की जेब से 2 हजार निकालने का आरोप

नशे में धुत जीआरपी जवान (Photo Patrika)

Raipur News: जीआरपी पुलिस के आरक्षक अरुणेय मसीह का नशे में धुत वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिसमें नशे में धुत जीआरपी आरक्षक ने युवक को जांच के बहाने रोककर उसकी जेब से 2 हजार रुपए निकाल लिए। जब युवक ने आरक्षक से रुपए की मांग की तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया।

इसके बाद तीन-चार युवकों ने आरक्षक को घेर लिया। इसके बाद इसकी सूचना रेलवे जीआरपी एसपी को दी गई। जीआरपी एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पहले भिलाई में आरक्षक पदस्थ था, वहां भी इसी तरह की कई शिकायत के बाद उसे लाइन में रखा गया था।

मामला दर्ज होगा तो कार्रवाई की जाएगी

रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसकी जांच की गई। इसमें पता चला कि आरक्षक जीआरपी में है, एक दुकान के पास नशे में युवक से रुपए लेने की सूचना मिली है। इसके बाद जीआरपी को इसकी सूचना दी गई, आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। यदि पीड़ित द्वारा मामला दर्ज कराया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: नशे में धुत जीआरपी जवान निलंबित, जांच के बहाने युवक की जेब से 2 हजार निकालने का आरोप

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: साल 2023 में छत्तीसगढ़ के 7 हजार 863 लोगों ने की खुदखुशी, NCRB ने जारी किए आंकड़े

CG News: साल 2023 में छत्तीसगढ़ के 7 हजार 863 लोगों ने की खुदखुशी, NCRB ने जारी किए आंकड़े
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर या राजनीति का खेल? शाह के दौरे पर PCC चीफ दीपक बैज ने लगाए गंभीर आरोप, पूछे ये सवाल

अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Amit Shah Chhattisgarh Visit: अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों है खास? देर रात अहम मसलों पर CM साय के साथ की चर्चा, जानें

शाह-सीएम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

President Draupadi Murmu: जनजातीय गौरव दिवस में छत्तीसगढ़ आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, सीएम ने दिए संकेत

President Draupadi Murmu: जनजातीय गौरव दिवस में आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, सीएम ने दिए संकेत
रायपुर

Bageshwar Sarkar: आज से हनुमंत कथा सुनाएंगे धीरेंद्र शास्त्री… बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए फ्री ई- रिक्शा, जानें क्या है व्यवस्था!

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, PC- Patrika
