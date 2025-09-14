इस बार राजधानी में जलेगा 110 फीट का रावण, डब्ल्यूआरएस मैदान में शुरू हुई दशहरा की तैयारी

Dussehra 2025: इनमें सबसे बड़ा चेहरा 25 फीट, दूसरा 20 फीट और तीसरा जो सबसे छोटा होगा वह 15 फीट का बनाया जाएगा। इन तीनों आकार के 10 सिर बनाएं जाएंगे। वही रावण के पुतले की ऊंचाई लगभग 110 फीट की होगी। कुभंकरण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई 85 फीट के लगभग होगी। रावण के सिर के लिए फिलहाल मिट्टी से सांचे का निर्माण किया जा रहा हैं। सिर का एक सांचा पूरा किया जा चुका है।