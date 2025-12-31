SIS इंडिया में 840 पदों पर सीधी भर्ती, इस जिले में होगा रोजगार शिविर का आयोजन, मिलेगी मोटी सैलरी

जॉब। (Image Source: Chatgpt)
CG Job: एमसीबी जिले में एस.आई.एस. इंडिया (लि.) अनूपपुर मध्य प्रदेश द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक के सहयोग से सभी पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं भर्ती अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी के लिए रोजगार शिविर सह रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा कार्यों के लिए आवेदित उम्मीदवारों को पंजीकृत कर प्रशिक्षणोपरांत 65 वर्षों तक के लिए स्थाई रोजगार प्रदान करने हेतु यह रोजगार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
यह रोजगार शिविर कैंप 02 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र जनकपुर, 03 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र झागराखाड, 05 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र खोगांपानी, 06 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र खड़गवां, 07 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र कोटाडोल, 08 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र कुंवारपुर तथा 10 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र मनेंद्रगढ़ में आयोजित किया जाएगा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले एवं छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए यह रोजगार का सुनहरा मौका है। चयन शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा।
केवल चयनित जवान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रुपये स्वयं अपने मोबाइल फोन से भरना पड़ेगा। चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, बैंकों, एटीएम तथा भारतवर्ष के औद्योगिक संस्थानों, बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थानों, शासकीय आईटीआई, महाविद्यालय, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल, होटल, मेट्रो, एयरपोर्ट तथा मध्य प्रदेश के लालकिला, कुतुबमीनार, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा एवं सांस्कृतिक स्मारकों में स्थायी नौकरी दी जाएगी। वेतन राज्य सरकार के निम्न वर्गीय कर्मचारी के वेतन अधिनियम के तहत दिया जाएगा।
मासिक वेतन 18000 रुपये से 32000 रुपये तक रहेगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की जाएगी। नौकरी के दौरान मेडिकल तथा इंश्योरेंस की सुविधाएं 30 लाख रुपये तक, पीएफ, बोनस, मेस, आवास की सुविधाएं और 2 बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तथा 65 वर्षों तक के लिए स्थाई नौकरी दी जाएगी।
भर्ती के लिए आयु 19 वर्ष से 40 वर्ष, वजन 56 किलो से 90 किलो तक तथा ऊंचाई 167.5 सेमी से 170 सेमी तक निर्धारित है। कुल 840 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत 10वीं, 12वीं, स्नातक, एनसीसी, डिप्लोमा तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ उम्मीदवार इस रोजगार शिविर में शामिल होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी एवं संपर्क के लिए मोबाइल नंबर +91- 07634839931 तथा +91-6266995776 पर संपर्क किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग