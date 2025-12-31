SIS इंडिया में 840 पदों पर सीधी भर्ती, इस जिले में होगा रोजगार शिविर का आयोजन, मिलेगी मोटी सैलरी

यह रोजगार शिविर कैंप 02 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र जनकपुर, 03 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र झागराखाड, 05 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र खोगांपानी, 06 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र खड़गवां, 07 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र कोटाडोल, 08 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र कुंवारपुर तथा 10 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र मनेंद्रगढ़ में आयोजित किया जाएगा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले एवं छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए यह रोजगार का सुनहरा मौका है। चयन शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा।