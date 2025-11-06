CG Board Result: शिक्षा मंडल की बड़ी लापरवाही, दो साल से नहीं सुधरी मार्कशीट, लगा रहे चक्कर

पंडरिया के पुष्पेंद्र बघेल ने 2023 में 12वीं पास की। मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई। रिजल्ट आने के बाद ही उन्होंने नाम को सुधारने के लिए आवेदन किया। अब तक दो साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मार्कशीट में सुधार नहीं हो पाया है। उनके अभिभावक ने बताया कि आवेदन देने के बाद से पंडरिया से रायपुर कार्यालय कई आर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट में सुधार नहीं हो पाया है। आवेदन देने के बाद जब 6 माह बाद गया तो जहां से पावती लिया था आवेदन वहीं पड़ा हुआ था। जाने के बाद उसे आगे बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले एक कर्मचारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी 6 माह और लग सकते हैं। वही एक कर्मचारी से कॉल पर बात हुई तो उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। दो साल से सुधार न होने के कारण काफी परेशानी हो रही है।