SIR के साथ टैक्स रिकवरी पर जोर, आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा- प्रॉपर्टी टैक्स में लापरवाही नहीं चलेगी…

आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश(photo-patrika)
CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने गुरुवार को निगम मुख्यालय में राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के साथ-साथ प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य राजस्व की वसूली को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
आयुक्त ने कहा कि आम नागरिक नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन बड़े बकायेदारों और सोसायटियों पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी जोन कमिश्नर और सहायक राजस्व अधिकारियों को बिना लापरवाही के बकाया वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त विश्वदीप ने दो टूक कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जोन स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर बकायेदारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
नगर निवेश विभाग के अभियंताओं को सीएंडडी वेस्ट, ग्रीन नेट, सड़क बाधा शुल्क और अन्य कार्यों में ई-चालान की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए, ताकि राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और गति लाई जा सके।
बैठक में अपर आयुक्त राजस्व कृष्णा खटीक, नगर निवेशक आभाष मिश्रा, उपायुक्त राजस्व जागृति साहू सहित सभी जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और सहायक राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग