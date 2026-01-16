SIR के साथ टैक्स रिकवरी पर जोर, आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा- प्रॉपर्टी टैक्स में लापरवाही नहीं चलेगी…

CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने गुरुवार को निगम मुख्यालय में राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के साथ-साथ प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य राजस्व की वसूली को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।