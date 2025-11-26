liquor Scam Case: ट्रैवल्स संचालक के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की दबिश, कई विदेश यात्रा से जुड़े दस्तावेज जब्त

होलोग्राम नकली होने के कारण बिक्री की जानकारी शासन को नहीं हो पाती थी और बिना एक्साइज टैक्स दिए शराब की बिक्री होती रही। इसके जरिए हुई अवैध वसूली की रकम कांग्रेस भवन बनवाने से लेकर नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों तक वितरित हुआ। इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुयमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित अन्य को गिरतार कर जेल भेजा गया है। वहीं, आरोपी बनाए गए 28 आबकारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है।