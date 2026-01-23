छत्तीसगढ़ में बोेर्ड परीक्षाओं के चलते 15 फरवरी से एस्मा लागू, तीन माह तक शिक्षक नहीं ले सकेंगे छुट्टी

जारी आदेश में कहा गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के द्वारा परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कार्य से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। प्रतिषेध आदेश 15 फरवरी से मूल्यांकन कार्य समाप्ति 30 अप्रैल तक के लिए तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।