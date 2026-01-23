छत्तीसगढ़ में बोेर्ड परीक्षाओं के चलते 15 फरवरी से एस्मा लागू, तीन माह तक शिक्षक नहीं ले सकेंगे छुट्टी

CG News: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ के 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से और पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू होंगी। इसे देखते हुए शासन ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस (एस्मा) लगा दिया है। यह 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान तीन माह तक शिक्षक न तो छुट्टी ले सकेंगे, न आंदोलन कर पाएंगे और न ही परीक्षा ड्यूटी से इनकार कर सकेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के द्वारा परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कार्य से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। प्रतिषेध आदेश 15 फरवरी से मूल्यांकन कार्य समाप्ति 30 अप्रैल तक के लिए तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
