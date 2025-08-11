11 अगस्त 2025,

रायपुर

Indian Railway: 15 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कॅन्फर्म नहीं,बसों में एक्स्ट्रा चार्ज देने की मजबूरी

Indian Railway: 9 अगस्त को राखी पर्व पर जैसे-तैसे अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें लौटने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने के कारण वे बसों में 500 से 1000 रुपए तक ज्यादा देकर वापसी लौट रहे हैं।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

Indian Railway: 15 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कॅन्फर्म नहीं,बसों में एक्स्ट्रा चार्ज देने की मजबूरी
रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ (Photo Patrika)

Indian Railway: त्योहारी सीजन के चलते यात्रियों को ट्रेनों में अभी सीट मुश्किल हो रहा है। ट्रेनों में कॅन्फर्म सीट नहीं मिलने के कारण अब बसों में ज्यादा पैसे देकर यात्रा करना मजबूरी हो गई है। राखी त्योहार में जिन्होंने 15 दिन पहले ट्रेनों में टिकट बुक कराई थी, उन्हें भी भीड़भाड़ की वजह से कॅन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो रहा है।

यात्रा 9 अगस्त को राखी पर्व पर जैसे-तैसे अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें लौटने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने के कारण वे बसों में 500 से 1000 रुपए तक ज्यादा देकर वापसी लौट रहे हैं। इसमें ज्यादा यात्रा महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली, झांसी, रांची, ओडिशा समेत अलग-अलग राज्यों के है। वहीं, आसपास के शहरों में भी आने-जाने के लिए भी बसों में पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों को खड़े-खड़े मजबूरन सफर करना पड़ रहा है।

इन ट्रेनों में नो रूम की स्थिति

कोलकाता से आने वाली 12810 हावड़ा मेल के स्लीपर और थर्ड एसी में नो रूम की स्थिति है। वहीं, 12130 आजाद हिंद एक्सप्रेस, 12834 हावड़ा अहमदाबाद और 12860 गीतांजली एक्सप्रेस में सिर्फ तत्काल कोटे में सीटें खाली दिखा रही हैं। ऐसे करीब आधा दर्जन ट्रेनों में कुछ दिनों तक यहीं स्थिति बनी हुई है।

ट्रेनों में एक हते तक बढ़ी वेटिंग

ट्रेनों में एक हते तक कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली से रायपुर आने वाली ट्रेन 12410 गोंडवाना एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 46, थर्ड एसी में 19 और सेकंड एसी में 9 वेटिंग चल रही है। इसी तरह 12808 समता एक्सप्रेस के स्लीपर 50, थर्ड एसी 23, सेकंड एसी 14, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर में 38, थर्ड एसी 19, सेकंड में 5 वेटिंग चल रही है।

गाड़ी महाराष्ट्र से आने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के स्लीपर में 32, थर्ड एसी में 19, गाड़ी 18029 शालीमार एक्सप्रेस के स्लीपर में 43, थर्ड एसी में 6 वेटिंग है। एमपी से आने वाली गाड़ी 12854 अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 95, थर्ड एसी में 55 और सेकंड एसी में 18 वेटिंग चल रही है। यहां तक फर्स्ट एसी कोच में भी वेटिंग चल रही है।

11 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railway: 15 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कॅन्फर्म नहीं,बसों में एक्स्ट्रा चार्ज देने की मजबूरी

