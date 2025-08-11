Indian Railway: 15 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कॅन्फर्म नहीं,बसों में एक्स्ट्रा चार्ज देने की मजबूरी

यात्रा 9 अगस्त को राखी पर्व पर जैसे-तैसे अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें लौटने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने के कारण वे बसों में 500 से 1000 रुपए तक ज्यादा देकर वापसी लौट रहे हैं। इसमें ज्यादा यात्रा महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली, झांसी, रांची, ओडिशा समेत अलग-अलग राज्यों के है। वहीं, आसपास के शहरों में भी आने-जाने के लिए भी बसों में पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों को खड़े-खड़े मजबूरन सफर करना पड़ रहा है।