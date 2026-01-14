14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Exam Date: ओपन स्कूल की हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल घोषित

Chhattisgarh : हायर सेकंडरी की परीक्षाएं 16 मार्च से 8 अप्रैल तक और हाईस्कूल की परीक्षाएं 17 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 14, 2026

Exam Date

Exam Date:छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) एवं हायर सेकंडरी (कक्षा 12वीं) सर्टिफिकेट परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 का टाइम टेबल (Time Table) घोषित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हायर सेकंडरी (Higher Secondary) की परीक्षाएं 16 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल 2026 तक तथा हाईस्कूल (High School) की परीक्षाएं 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा का समय सुबह 8.30 बजे से सुबह 11.45 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थियों को सुबह 8.30 बजे तक परीक्षा कक्ष (Examination Hall) में स्थान ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण सुबह 8.35 बजे तक, प्रश्न पत्र अध्ययन हेतु वितरण सुबह 8.40 बजे से तथा उत्तर लेखन कार्य सुबह 8.45 बजे से सुबह 11.45 बजे तक किया जाएगा।

छात्र-छात्राएं अपनी परीक्षा से संबंधित विस्तृत समय-सारिणी की जानकारी अपने समीपस्थ अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (Chhattisgarh State Open School) की आधिकारिक वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर भी उपलब्ध है, जिसे परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा कक्षा 10वीं (10th) एवं कक्षा 12वीं (12th) के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षाकाल के दौरान यदि शासन द्वारा कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही आयोजित होंगी। आवश्यकता पड़ने पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा परीक्षा की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर के सचिव ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा (Exam) कार्यक्रम का भली-भांति अवलोकन कर समय पर परीक्षा केंद्र (Examination Center) पहुंचें तथा शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में परीक्षा में सम्मिलित हो।

प्रायोगिक परीक्षाएं (Practical Exams) संबंधित केंद्राध्यक्ष द्वारा अपनी सुविधा अनुसार 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराई जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि एवं समय की जानकारी सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

हाईस्कूल की सैद्धांतिक परीक्षा (Theoretical Exam) के दिनों में हायर सेकंडरी की प्रायोगिक परीक्षा तथा हायर सेकंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिनों में हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जानकारी परीक्षार्थी (Examinee) अपने परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Budget 2026-27: गृह विभाग का बजट बनाने गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई हाईलेवल बैठक
रायपुर
Raipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Exam

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 02:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Exam Date: ओपन स्कूल की हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल घोषित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद, व्यवस्थाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक

CG News: रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान
रायपुर

CG Strike: कलेक्टर दर पर वेतन के लिए हड़ताल पर गए चालक-हेल्पर, घरों तक नहीं पहुंची गाड़ियां

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन
रायपुर

CG News: रायपुर की 6 वर्षीय बालिका दिशा का मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले फाइनलिस्ट में चयन

रायपुर

Raipur news: मुख्यमंत्री ने झकझोरा तब जागे अफसर, दो दुकानों पर की कार्रवाई, जब्त किया चाइनीज मांझा

CG News: मकर संक्रांति से पहले रायपुर के पतंग दुकानों में निगम की छापेमारी, चाइनीज मांझा जब्त
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती, चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन शुरू

Army Recruitment Rally: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, धमतरी में थल सेना भर्ती रैली का आयोजन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.