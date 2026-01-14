Exam Date: ओपन स्कूल की हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल घोषित

Exam Date:छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) एवं हायर सेकंडरी (कक्षा 12वीं) सर्टिफिकेट परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 का टाइम टेबल (Time Table) घोषित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हायर सेकंडरी (Higher Secondary) की परीक्षाएं 16 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल 2026 तक तथा हाईस्कूल (High School) की परीक्षाएं 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
परीक्षा का समय सुबह 8.30 बजे से सुबह 11.45 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थियों को सुबह 8.30 बजे तक परीक्षा कक्ष (Examination Hall) में स्थान ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण सुबह 8.35 बजे तक, प्रश्न पत्र अध्ययन हेतु वितरण सुबह 8.40 बजे से तथा उत्तर लेखन कार्य सुबह 8.45 बजे से सुबह 11.45 बजे तक किया जाएगा।
छात्र-छात्राएं अपनी परीक्षा से संबंधित विस्तृत समय-सारिणी की जानकारी अपने समीपस्थ अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (Chhattisgarh State Open School) की आधिकारिक वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर भी उपलब्ध है, जिसे परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं।
यह परीक्षा कक्षा 10वीं (10th) एवं कक्षा 12वीं (12th) के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षाकाल के दौरान यदि शासन द्वारा कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही आयोजित होंगी। आवश्यकता पड़ने पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा परीक्षा की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर के सचिव ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा (Exam) कार्यक्रम का भली-भांति अवलोकन कर समय पर परीक्षा केंद्र (Examination Center) पहुंचें तथा शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में परीक्षा में सम्मिलित हो।
प्रायोगिक परीक्षाएं (Practical Exams) संबंधित केंद्राध्यक्ष द्वारा अपनी सुविधा अनुसार 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराई जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि एवं समय की जानकारी सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
हाईस्कूल की सैद्धांतिक परीक्षा (Theoretical Exam) के दिनों में हायर सेकंडरी की प्रायोगिक परीक्षा तथा हायर सेकंडरी की सैद्धांतिक परीक्षा के दिनों में हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जानकारी परीक्षार्थी (Examinee) अपने परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।
