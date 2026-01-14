Exam Date: ओपन स्कूल की हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल घोषित

Exam Date:छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) एवं हायर सेकंडरी (कक्षा 12वीं) सर्टिफिकेट परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 का टाइम टेबल (Time Table) घोषित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हायर सेकंडरी (Higher Secondary) की परीक्षाएं 16 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल 2026 तक तथा हाईस्कूल (High School) की परीक्षाएं 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी।