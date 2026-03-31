108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार! CM सरकार का बड़ा लक्ष्य, 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी…

108 Ambulance Expansion: छत्तीसगढ़ में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर प्रदेशभर के लिए रवाना किया। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे नागरिकों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।