CG News: बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर निगम सख्त, राजधानी में दो स्कूलों पर लगा ताला

रायपुर नगर निगम के लिए प्रॉपर्टी टैक्स राजस्व का प्रमुख स्रोत है, जिससे शहर में सड़क, पानी, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है। पिछले कुछ समय से निगम ने टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बढ़ाई है, क्योंकि कई संस्थान और निजी संपत्तियां लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं कर रही थीं। इसी के तहत निगम अब बड़े बकायेदारों पर फोकस करते हुए सीलिंग, नोटिस और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से टैक्स कलेक्शन में सुधार होगा और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।