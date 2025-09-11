Eye Donation: 10 साल में बढ़े नेत्रदान, फिर भी हजारों मरीज इंतजार में… कार्निया की भारी कमी

प्रदेश के सबसे बड़े आंबेडकर अस्पताल व इसके आई सेंटर में सवा साल से आई काउंसलर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग काउंसलर नियुक्त नहीं कर पा रहा है। जून में सीएमएचओ कार्यालय ने एक काउंसलर नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने ज्वॉइन ही नहीं की। काउंसलर वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों के अलावा फील्ड में जाकर लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक व प्रेरित करता है। बिना काउंसलर कितना नेत्रदान होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।