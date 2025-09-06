बिलों से बिल तक, आंबेडकर अस्पताल में चूहों का आतंक, कुतर डाले 20 लाख रुपए…

अस्पताल प्रबंधन ने इंदौर के लक्ष्मी फिमिगेशन एंड पेस्ट कंट्रोल लिमिटेड को चूहा मारने का ठेका दिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि एक दिन में चूहों के डेढ़ हजार बिल मिले थे। रिपोर्टर ने मौके पर जाकर देखा तो इतने बिल हैं ही नहीं। किचन के बाहर चार से पांच बिल एजेंसी के कर्मचारियों ने दिखाए। बाकी बिल के बारे में पूछने पर बगले झांकने लगे। एजेंसी के चेयरमैन डॉ. कर्मरकर ने भी चूहों को चारा डालने के लिए बिल में सेव, बूंदी, चना, बिस्किट रखने का दावा किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला।