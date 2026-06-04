सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने से झूम उठे कई युवा, जब पहुंचे विभाग तो अफसर ने कहा- फर्जीवाड़ा हुआ

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने और उससे जुड़ी जानकारी मांगी गई, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उन्हें यह पत्र किस माध्यम से मिला। प्रारंभिक जांच में फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। विभाग ने आम नागरिकों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से अपील की है कि वे महिला एवं बाल विकास से संबंधिक किसी भी अनाधिकृत भर्ती सूचना, एजेंट या संदिग्ध नियुक्ति पत्र के झांसे में न आएं। यदि किसी को इस तरह का प्रस्ताव मिले तो तत्काल नजदीकी थाने या महिला एवं बाल विकास विभाग को इसकी जानकारी दें।