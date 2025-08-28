Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Fake Paneer: नकली पनीर की यात्री बसों से सप्लाई, 100-100 किलो पार्सल भेज रहे रोज, लंबे समय से बेखौफ धंधा

Fake Paneer: नकली पनीर के 100-100 किलो के पार्सल यात्री बसों में रोज लोड करते हैं। इसके बाद आरंग, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर आदि शहरों में पहुंचाया जाता है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 28, 2025

Fake Paneer: नकली पनीर की यात्री बसों से सप्लाई, 100-100 किलो पार्सल भेज रहे रोज. लंबे समय से बेखौफ धंधा
100-100 किलो के पनीर वाले पार्सल (Photo Patrika)

Fake Paneer: यात्री बसों में सफर करना खतरा मोल लेने जैसा हो गया है। बस वाले अपनी कमाई के लिए नियम विरूद्ध यात्रियों के साथ भारी भरकम माल ढो रहे हैं। इस अवैध परिवहन को रोक लगाने की जिम्मेदारी जिन पर हैं, वे रसूखदार ट्रांसपोर्टरों से दबे हुए हैं। यही वजह है कि इन यात्रा बसों की जांच नहीं करते और न ही भारी सामान ढोने पर रोक लगा पा रहे हैं। गांजा, नशे की गोलियां, सोना-चांदी की तस्करी के अलावा भारी मात्रा में नकली पनीर भी रोज इन्हीं यात्री बसों से छोटे शहरों में पहुंच रहा है।

नकली पनीर के 100-100 किलो के पार्सल यात्री बसों में रोज लोड करते हैं। इसके बाद आरंग, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर आदि शहरों में पहुंचाया जाता है। यह धंधा लंबे समय से बेखौफ चल रहा है। बताया जाता है कि परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस जानबूझकर ऐसे बस संचालकों पर कार्रवाई नहीं करती है। साथ ही खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी भी इस ओर झांकते नहीं हैं।

सेहत के लिए धीमा जहर है नकली पनीर

शहर में बड़े पैमाने पर नकली पनीर को बनाया जा रहा है। फैक्ट्री में बिना मापदंड और नियमों के पनीर बनाए जा रहे हैं, जो सेहत के लिए धीमा जहर की तरह है। इसमें पाउडर और कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उरला, गोकुल नगर इलाके में दो बड़ी फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है। इन फैक्ट्रियों से रोज 400-500 किलो पनीर बनाकर ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा है।

बसों की जांच नहीं, इसलिए यह तरीका अपनाया

सूत्रों के मुताबिक यात्री बसों में लोड होने वाले सामान की जांच नहीं होती है। आरटीओ वालों की भी यात्री बसों में भारी सामान ले जाने की मौन सहमति के चलते नकली पनीर को भी इन्हीं बसों के जरिए सप्लाई किया जा रहा है। मालवाहक में नकली पनीर भेजने पर पुलिस के हत्थे चढ़ने की आशंका रहती है। इस कारण अलग-अलग शहरों में यात्री बसों के जरिए ही भारी मात्रा में अमानक पनीर खपाया जा रहा है।

पिछले दिनों टिकरापारा में उरला की फैक्ट्री से निकले नकली पनीर को मालवाहक के जरिए भाठागांव बस स्टैंड पहुंचाया गया था। यहां से यात्री बसों में इसे लोड करके छोटे शहरों में भेजने की तैयारी थी। इस दौरान पार्किंग वालों से उनका झगड़ा हो गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। पनीर वाले के गुंडों ने पार्किंग वालों को जमकर पीटा। इसके टिकरापारा पुलिस पनीर लोड मालवाहक को जब्त करके थाने पहुंची। पनीर को जब्त नहीं किया गया। उसकी जांच भी नहीं की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके मारपीट करने वालों को छोड़ दिया गया। अगले दिन पनीर को एक यात्री बस में लोड करके दूसरे शहर भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 01:25 pm

Published on:

28 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fake Paneer: नकली पनीर की यात्री बसों से सप्लाई, 100-100 किलो पार्सल भेज रहे रोज, लंबे समय से बेखौफ धंधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.