Fake Paneer: नकली पनीर की यात्री बसों से सप्लाई, 100-100 किलो पार्सल भेज रहे रोज. लंबे समय से बेखौफ धंधा

पिछले दिनों टिकरापारा में उरला की फैक्ट्री से निकले नकली पनीर को मालवाहक के जरिए भाठागांव बस स्टैंड पहुंचाया गया था। यहां से यात्री बसों में इसे लोड करके छोटे शहरों में भेजने की तैयारी थी। इस दौरान पार्किंग वालों से उनका झगड़ा हो गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। पनीर वाले के गुंडों ने पार्किंग वालों को जमकर पीटा। इसके टिकरापारा पुलिस पनीर लोड मालवाहक को जब्त करके थाने पहुंची। पनीर को जब्त नहीं किया गया। उसकी जांच भी नहीं की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके मारपीट करने वालों को छोड़ दिया गया। अगले दिन पनीर को एक यात्री बस में लोड करके दूसरे शहर भेज दिया गया।