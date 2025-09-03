रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! नवरात्र, दिवाली-छठ पूजा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम शेड्यूल

Festival Special Train 2025: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। लगातार रेलवे की ओर से नवरात्र, दीपावली और छठ पूजा के लिए अलग-अलग रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनों के संचालन के कारण यात्रियों को कन्फर्म सीटें उपलब्ध होने से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
स्पेशल गाड़ी 08763-08764 दुर्ग-सुलतानपुर-दुर्ग के बीच 12 फेरे के लिए चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08763 दुर्ग से प्रत्येक शनिवार को 13 सितम्बर से 29 नवम्बर तक और सुलतानपुर से गाड़ी 08764 प्रत्येक रविवार को 14 सितम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक चलेगी। यह गाड़ी दुर्ग से सुबह 7.20 को निकलेगी और 8.05 बजे रायपुर होते हुए अगले दिन सुबह 7 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। इस तरह सुल्तानपुर से यह गाड़ी सुबह 10 बजे निकलेगी जो कि अगले दिन 11.40 बजे रायपुर होते हुए 12.50- को दुर्ग पहुंचेगी।
छठ पूजा स्पेशल गाड़ी 08897/08898 गोंदिया-पटना-गोंदिया के बीच दो फेरे के लिए चलेगी। गाड़ी संख्या 08897 गोंदिया से 23-24 अक्टूबर और ट्रेन 08898 पटना से 24-25 अक्टूबर को चलेगी। जो कि 08897 गोंदिया से दोपहर 12.30 बजे निकलकर 3.35 बजे रायपुर होते हुए अगले दिन शाम 4.30 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन 08898 पटना से शाम 6.10 बजे अगले दिन रात 9.50 बजे रायपुर होते हुए रात 3 बजे गोंदिया पहुंचेगी।
दिवाली स्पेशल गाड़ी संख्या 08795/08796 दुर्ग-पटना-दुर्ग के बीच एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। यह गाड़ी संख्या 08795 दुर्ग से दोपहर 2.50 बजे निकलकर 3.35 बजे रायपुर होते हुए अगले दिन शाम 4 बजे पटना पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 08796 पटना से शाम 6.10 बजे निकलकर अगले दिन रात 9.50 बजे होते हुए रात 11.20 बजे दुर्ग पहुंचेगी।
Festival Special Train 2025: दपूमरे से होकर जाने वाली 07051/07052 चर्लपल्ली-रक्सौल-चर्लपल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा 29 सितम्बर तक चल रही है। रेलवे अब इसे 2 दिसंबर तक चलाएगा। गाड़ी संख्या 07051 चर्लपल्ली-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार को चर्लपल्ली से 4 अक्टूम्बर से 29 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन 07052 रक्सौल-चर्लपल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 7 अक्टूबर से 2 नवम्बर, तक चलेगी।