Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! नवरात्र, दिवाली-छठ पूजा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम शेड्यूल

Festival Special Train 2025: आगामी नवरात्रि, दीपावली और छठ पर्व के मद्देनज़र रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रहा है, जिसमें यात्रियों को सीटें भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2025

त्योहारी सीजन स्पेशल ट्रेन (Photo source- Patrika)
त्योहारी सीजन स्पेशल ट्रेन (Photo source- Patrika)

Festival Special Train 2025: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। लगातार रेलवे की ओर से नवरात्र, दीपावली और छठ पूजा के लिए अलग-अलग रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनों के संचालन के कारण यात्रियों को कन्फर्म सीटें उपलब्ध होने से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Festival Special Train 2025: इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

स्पेशल गाड़ी 08763-08764 दुर्ग-सुलतानपुर-दुर्ग के बीच 12 फेरे के लिए चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08763 दुर्ग से प्रत्येक शनिवार को 13 सितम्बर से 29 नवम्बर तक और सुलतानपुर से गाड़ी 08764 प्रत्येक रविवार को 14 सितम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक चलेगी। यह गाड़ी दुर्ग से सुबह 7.20 को निकलेगी और 8.05 बजे रायपुर होते हुए अगले दिन सुबह 7 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। इस तरह सुल्तानपुर से यह गाड़ी सुबह 10 बजे निकलेगी जो कि अगले दिन 11.40 बजे रायपुर होते हुए 12.50- को दुर्ग पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: दुर्गा पूजा पर इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी ये सुविधा
रायपुर
special train (फोटो सोर्स : पत्रिका)

छठ पूजा स्पेशल गाड़ी 08897/08898 गोंदिया-पटना-गोंदिया के बीच दो फेरे के लिए चलेगी। गाड़ी संख्या 08897 गोंदिया से 23-24 अक्टूबर और ट्रेन 08898 पटना से 24-25 अक्टूबर को चलेगी। जो कि 08897 गोंदिया से दोपहर 12.30 बजे निकलकर 3.35 बजे रायपुर होते हुए अगले दिन शाम 4.30 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन 08898 पटना से शाम 6.10 बजे अगले दिन रात 9.50 बजे रायपुर होते हुए रात 3 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

दिवाली स्पेशल गाड़ी संख्या 08795/08796 दुर्ग-पटना-दुर्ग के बीच एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। यह गाड़ी संख्या 08795 दुर्ग से दोपहर 2.50 बजे निकलकर 3.35 बजे रायपुर होते हुए अगले दिन शाम 4 बजे पटना पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 08796 पटना से शाम 6.10 बजे निकलकर अगले दिन रात 9.50 बजे होते हुए रात 11.20 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

Festival Special Train 2025: दपूमरे से होकर जाने वाली 07051/07052 चर्लपल्ली-रक्सौल-चर्लपल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा 29 सितम्बर तक चल रही है। रेलवे अब इसे 2 दिसंबर तक चलाएगा। गाड़ी संख्या 07051 चर्लपल्ली-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार को चर्लपल्ली से 4 अक्टूम्बर से 29 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन 07052 रक्सौल-चर्लपल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 7 अक्टूबर से 2 नवम्बर, तक चलेगी।

ये भी पढ़ें

CG Special Train: दुर्ग पटना के बीच दौडे़गी एक और weekly स्पेशल ट्रेन, जानें Date…
रायपुर
CG Special Train: दुर्ग पटना के बीच दौडे़गी एक और weekly स्पेशल ट्रेन, जानें Date...(photo-unsplash)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 08:56 am

Published on:

03 Sept 2025 08:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! नवरात्र, दिवाली-छठ पूजा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट