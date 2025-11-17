वित्त मंत्री चौधरी का पूर्व CM भूपेश पर सियासी तंज, कहा- जहां-जहां गए वहां-वहां क्या हुआ, सभी को मालूम…

कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, परिवारवाद की आकांक्षाओं व हितों को पोषित करने के लिए कांग्रेस को झोंक दिया गया है। पार्टी के लोग भी अंदर ही अंदर नाखुश हो चुके हैं कि एक परिवार के लिए पार्टी को झोंक दिया। कांग्रेस के लोग अंदर से दुखी हैं। भूपेश बघेल भी अपने विपक्ष धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। वे ब्लेमगेम करते रहेंगे।