वित्त मंत्री चौधरी का पूर्व CM भूपेश पर सियासी तंज, कहा- जहां-जहां गए वहां-वहां क्या हुआ, सभी को मालूम...(photo-patrika)
CG Politics News: बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में चुनाव आयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आरोप लगाने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बघेल पर सियासी तंज कसा है। मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा, जहां-जहां भूपेश बघेल के पैर पड़े हैं, वहां-वहां क्या हुआ है, यह देश की जनता जानती है।
अब तो लगता है कि उनकी किसी प्रदेश में ड्यूटी लगते ही वहां बगावत न हो जाए। चौधरी ने कहा, पूरे देश की कोने-कोने की जनता मोदी के विजन को, उनके कमिटमेंट को, बिना एक दिन की छुट्टी लिए, बिना एक दिन थके, उनका अनथक प्रयास हो, अलग-अलग रूप में आशीर्वाद लगातार प्रदान कर रही है।
चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो। इतना भारी जनादेश मोदी के नेतृत्व को मिल रहा है। उन्होंने कहा, नीतीश की बिहार में जंगलराज को समाप्त कर सुशासन स्थापित करने में बड़ी भूमिका है।
कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, परिवारवाद की आकांक्षाओं व हितों को पोषित करने के लिए कांग्रेस को झोंक दिया गया है। पार्टी के लोग भी अंदर ही अंदर नाखुश हो चुके हैं कि एक परिवार के लिए पार्टी को झोंक दिया। कांग्रेस के लोग अंदर से दुखी हैं। भूपेश बघेल भी अपने विपक्ष धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। वे ब्लेमगेम करते रहेंगे।
