CG Fire News:रायपुर के DEO आफिस में लगी आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मचा हड़कंप

घटना के बाद DEO कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और दस्तावेजों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वर्षों पुराने और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड एक ही स्थान पर रखे जाने से हुए नुकसान को लेकर विभाग के भीतर मंथन शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड और बैकअप की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से विभागीय कार्य प्रभावित न हों।