CG Fire News:रायपुर के DEO आफिस में लगी आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मचा हड़कंप

रायपुर के DEO आफिस में लगी आग (Photo Patrika)
CG Fire News: रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक कार्यालय परिसर से आग की लपटें उठने लगीं। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग भंडार कक्ष में लगी, जहां स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े वर्षों पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड और फाइलें सुरक्षित रखी गई थीं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि करीब एक किलोमीटर दूर से भी धुआं और आग साफ दिखाई दे रही थी। कर्मचारियों ने जब भंडार कक्ष से धुआं उठता देखा, तो तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।
दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। संकरे कक्ष और कागजों की अधिकता के कारण आग तेजी से फैल रही थी। करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए।
हालांकि, आग से विभागीय रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जले हुए दस्तावेजों में स्कूलों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें, पत्राचार, पुरानी रिपोर्ट, कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक कागजात शामिल हैं। इन दस्तावेजों के नष्ट होने से विभागीय कामकाज पर फिलहाल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
घटना के बाद DEO कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और दस्तावेजों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वर्षों पुराने और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड एक ही स्थान पर रखे जाने से हुए नुकसान को लेकर विभाग के भीतर मंथन शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड और बैकअप की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से विभागीय कार्य प्रभावित न हों।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग