रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 5 लाख युवाओं ने वंदे मातरम् गाकर रचा इतिहास, उमड़ी युवाओं की भीड़,पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान

रायपुर। वंदे मातरम् गान पर आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 5 लाख युवाओं ने इतिहास रच दिया । 3000 से अधिक स्कूल-कॉलेजों में एक साथ वंदे मातरम् का गान हुआ । राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, महापौर, निगम मंडल के अध्यक्ष, पार्षद , पंच -सरपंच समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने भी युवाओं के साथ पूर्ण वंदे मातरम् गाकर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने ।
दोपहर ठीक 12:55 बजे सुभाष स्टेडियम युवाओं से खचाखच भरा हुआ था । मंच भी अतिथियों से भर गया था । हर कोई इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने को उत्सुक था। चाहे स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज व विश्वविद्यालय के युवा, एनसीसी, स्काउड गाइड के कैडेट हो या एनएसएस के स्वयंसेवक सभी इतिहास बनते देखना चाहते थे। इसलिए बड़ी संख्या में सुबह से सुभाष स्टेडियम में एकत्र होना शुरू हो गए थे। जैसे ही घड़ी की सुई दोपहर 12 :55 बजे पर पहुँची, सभी विद्यार्थी और युवा जोश से भर गए । भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयघोष होने लगा और वंदे मातरम् के सम्मान में खड़े होकर पूर्ण वंदे मातरम् का गान किया ।
इस अवसर विभिन्न कॉलेजों के बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति थीम पर आँखे नम कर देने वाली प्रस्तुतियां दीं । पुलवामा हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया उस पर आधारित नृत्य नाटिका को लोगों ने खूब सराहा ।
इस अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल में वंदे मातरम् की ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि जिस वंदे मातरम् को आज़ादी का मंत्र मानकर कई स्वतंतता संग्राम सेनानी फाँसी पर झूल गए । वह वंदे मातरम् आज भी प्रासंगिक है । आज भी भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जोड़ने का कोई एक मंत्र है तो वह वंदे मातरम् है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री टकराम वर्मा ने वंदे मातरम् पर कविता सुनाकर युवाओं को भावविभोर कर दिया ।
इस अवसर पर पूर्व सैनिकों डॉ हरेंद्र त्रिपाठी, किशोरी लाल, संतोष जी, योगेश सिंह, देवेन्द्र दड़सेना का सम्मान किया गया । इसके अलावा डाक विभाग द्वारा वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पर आधारित पिक्चर पोस्टकार्ड का विमोचन भी किया गया ।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पूर्व कैबिनेटमंत्री राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडे, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, निगम मंडल के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, दीपक महसके, अमरजीत छाबड़ा, मोना सेन, शशांक शर्मा, सूर्यकांत राठौड़, चेम्बर के अध्यक्ष सतीश थौरानी, कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सलूजा, जी स्वामी, राकेश मिश्रा, अंजय शुक्ला, कार्यक्रम प्रभारी संजय जोशी एवं कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन उपस्थित थे ।
