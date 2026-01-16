रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 5 लाख युवाओं ने वंदे मातरम् गाकर रचा इतिहास, उमड़ी युवाओं की भीड़,पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान

इस अवसर पर पूर्व सैनिकों डॉ हरेंद्र त्रिपाठी, किशोरी लाल, संतोष जी, योगेश सिंह, देवेन्द्र दड़सेना का सम्मान किया गया । इसके अलावा डाक विभाग द्वारा वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पर आधारित पिक्चर पोस्टकार्ड का विमोचन भी किया गया ।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पूर्व कैबिनेटमंत्री राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडे, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, निगम मंडल के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, दीपक महसके, अमरजीत छाबड़ा, मोना सेन, शशांक शर्मा, सूर्यकांत राठौड़, चेम्बर के अध्यक्ष सतीश थौरानी, कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सलूजा, जी स्वामी, राकेश मिश्रा, अंजय शुक्ला, कार्यक्रम प्रभारी संजय जोशी एवं कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन उपस्थित थे ।