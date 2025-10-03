Raipur News: 14 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया, आरडीए को हर महीने ब्याज देने का फरमान

रेरा का बिल्डिंग (Photo Patrika)
Raipur News: आरडीए ने अपने प्रोजेक्ट कौशल्या विहार (कमल विहार) में एलआईजी फ्लैट के एवज में ग्राहक से 14 लाख रुपए ले तो लिए, लेकिन वादे के मुताबिक ग्राहक को तय समय-सीमा में फ्लैट का आवंटन नहीं कराया। अब रेरा ने आरडीए को फटकार लगाते हुए ग्राहक के होम लोन के एवज में हर महीने ब्याज चुकाने का आदेश दिया है।
ग्राहक ने आरडीए के खिलाफ रेरा में अपील करते हुए कहा था कि आरडीए के निर्देश के मुताबिक उन्होंने एलआईजी फ्लैट के लिए पूरी राशि होम लोन के जरिए दे दी, लेकिन जून 2024 में मिलने वाला फ्लैटअब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे होम लोन की ब्याज दर के साथ वित्तीय भार बढ़ता जा रहा है। रेरा ने अपने फैसले में कहा कि 45 दिन के भीतर यदि ग्राहक को लैट नहीं मिला तो आरडीए हर महीने की पांच तारीख को 13 हजार रुपए का ब्याज प्रदान करेगा।
रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी की प्रोफेसर कॉलोनी के निवासी अमित कुमार गुप्ता ने 15 मार्च 2024 को एलआईजी फ्लैट की निविदा में 13 लाख 96 हजार रुपए की लागत से बुकिंग कराई थी। आरडीए ने जून 2025 में फ्लैट का आधिपत्य देने का वादा किया था। ग्राहक ने होम लोन लेकर पांच किस्तों में राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन सितंबर तक लैट पूरा नहीं हो पाया। आरडीए के खिलाफ ग्राहक ने रेरा में लड़ाई लड़ी।
