Raipur News: 14 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया, आरडीए को हर महीने ब्याज देने का फरमान

ग्राहक ने आरडीए के खिलाफ रेरा में अपील करते हुए कहा था कि आरडीए के निर्देश के मुताबिक उन्होंने एलआईजी फ्लैट के लिए पूरी राशि होम लोन के जरिए दे दी, लेकिन जून 2024 में मिलने वाला फ्लैटअब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे होम लोन की ब्याज दर के साथ वित्तीय भार बढ़ता जा रहा है। रेरा ने अपने फैसले में कहा कि 45 दिन के भीतर यदि ग्राहक को लैट नहीं मिला तो आरडीए हर महीने की पांच तारीख को 13 हजार रुपए का ब्याज प्रदान करेगा।