Raipur to Jagdalpur Flight: जगदलपुर के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट रविवार से भरेगी उड़ान, जानें किराया और शेड्यूल्ड

इसका शेड्यूल जारी करने के साथ ही ट्रैवल्स एजेंसियों को टिकटों की बुकिंग करने के लिए कहा गया है। यह फ्लाइट जगदलपुर से दोपहर 12.50 बजे उड़ान भरने के बाद दोपहर 1.50 बजे रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर से दोपहर 2.10 बजे उड़ान भरने के बाद 3.10 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। 72 सीटर फ्लाइट सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और (Raipur to Jagdalpur flights) शुक्रवार को उड़ान भरेगी। वहीं जगदलपुर से हैदराबाद के लिए रोजाना फ्लाइट चलेगी।

Flights from Raipur to Jagdalpur start from March 31: जल्द मिलेगी जयपुर फ्लाइट की सौगात रायपुर से जयपुर के लिए जल्दी ही नई फ्लाइट शुरू होगी। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के शुरूआत में फ्लाइट के संचालन की घोषणा होने की संभावना है। बताया जाता है कि विमानन कंपनी ने इसे अपने शेड्यूल में शामिल किया है।