CG News: छत्तीसगढ़ के चार गांवों को जल्द मिलेगी सोलर ऊर्जा से मुक्ति, मुख्य लाइन से पहुंचेगी बिजली

वनांचल के कई गांव घने जंगलों से घिरे हुए हैं, अत: वहां तक बिजली लाइन खींचने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में अधिकारियों ने एमडी भीम सिंह कंवर को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि चारों गांवों के विद्युतीकरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।