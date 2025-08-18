Pm Surya Ghar: बिजली के बिल से मिलेगी आजादी, 760 ने कराया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन

जहां उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र से जुड़ी सभी तकनीकी व वित्तीय जानकारी, बैक लोन संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। गुढ़ियारी कैंपस में 215 और डंगनिया स्थित मुख्यालय में आयोजित शिविरों में 226 उपभोक्ताओं ने ऑन स्पॉट पंजीयन कराया। योजना को लेकर लोगों में रुचि है, क्योंकि इस योजना से बिजली बिल से आजादी मिल सकती है।