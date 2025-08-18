Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Pm Surya Ghar: बिजली के बिल से मिलेगी आजादी, 760 ने कराया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन

Pm Surya Ghar: कार्यालयों में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर शहर वृत्त के 760 उपभोक्ताओं ने सोलर संयंत्र लगवाने के लिए आन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 18, 2025

Pm Surya Ghar: बिजली के बिल से मिलेगी आजादी, 760 ने कराया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (Photo Patrika)

Pm Surya Ghar: रायपुर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने आवास पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न जोन कार्यालयों में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर शहर वृत्त के 760 उपभोक्ताओं ने सोलर संयंत्र लगवाने के लिए आन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया।

इसमें रायपुर वृत्त-1 के 319 उपभोक्ता शामिल हैं। छग़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता को ऊर्जा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से 8 अगस्त से रायपुर के विभिन्न स्पॉट में रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया गया।

जहां उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र से जुड़ी सभी तकनीकी व वित्तीय जानकारी, बैक लोन संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। गुढ़ियारी कैंपस में 215 और डंगनिया स्थित मुख्यालय में आयोजित शिविरों में 226 उपभोक्ताओं ने ऑन स्पॉट पंजीयन कराया। योजना को लेकर लोगों में रुचि है, क्योंकि इस योजना से बिजली बिल से आजादी मिल सकती है।

इतने आवेदन मिले

8 अगस्त: डीडी नगर जोन- 46

11 अगस्त: शंकर नगर जोन- 55

12 अगस्त: टिकरा पारा जोन, रावणभाठा-95

13 अगस्त: शास्त्री चौक जोन-55

14 अगस्त: पुरैना जोन- 68

Updated on:

18 Aug 2025 11:58 am

Published on:

18 Aug 2025 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Pm Surya Ghar: बिजली के बिल से मिलेगी आजादी, 760 ने कराया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन

