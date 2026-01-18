रील से रजिस्ट्री तक का खेल! सोशल मीडिया पर दिखाकर प्लॉट बेचने का जाल, सपनों का घर या कानूनी फंदा?

रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि बीते सात वर्षों में प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 136 प्रोजेक्ट्स की जांच की है। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर इन प्रोजेक्ट्स पर भारी जुर्माना लगाया गया और संपत्तियों की खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई गई। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगला खरीदने से पहले रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित प्रोजेक्ट का पंजीयन जरूर जांचें।