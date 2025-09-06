8 सितंबर को निकलेंगी गणेश विसर्जन झांकियां, रात 8 बजे से इन 4 मार्गों पर बंद रहेगा आवागमन

Ganesh Visarjan Jhanki: गणेश प्रतिमा और झांकी विसर्जन चल समारोह सोमवार को होगा। इसके लिए रूट तय कर दिया गया है। विसर्जन जुलूस के दौरान शहर के चार मार्ग प्रभावित होंगे। इन मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 1000 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। विसर्जन जुलूस में रायपुर शहर के अलावा आसपास के शहरों से भी बड़ी संख्या में झांकियां शामिल होती हैं।
तेलघानीनाका चौक से झांकी विसर्जन जुलूस प्रारंभ होगा। यहां से राठौर चौक, गुरुनानक चौक होते हुए एमजी रोड, शारदा चौक से जयस्तंभ चौक पहुंचेंगा। यहां से मालवीय रोड-सदरबाजार मार्ग से कंकालीपारा, पुरानीबस्ती मार्ग से लाखेनगर चौक-सुंदर नगर मार्ग से रायपुरा चौक (अंडरब्रिज) होते हुए महादेव घाट जाएगा। यहां विसर्जन कुंड में प्रतिमा व झांकियों का विसर्जन किया जाएगा।
गणेश प्रतिमा व झांकी विसर्जन चल समारोह वाले मार्ग पर रात 8 बजे से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। इन मार्गों से गुजरने वालों को डायवर्सन वाले मार्ग का उपयोग करना होगा। इसके लिए अलग अलग 4 रूट तय किए गए हैं।
महादेवघाट में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान रायपुरा से अमलेश्वर की ओर खारून नदी पुल के ऊपर से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग से आने-जाने वाले भाठागांव, काठाडीह, दतरेंगा मार्ग से आवागमन करेंगे।
तेलीबांधा-शास्त्री चौक से जीई रोड होकर टाटीबंध की ओर जाने वाले शास्त्रीचौक से कालीबाड़ी, पचपेड़ीनाका से रिंग रोड नंबर-1 होकर आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा फाफाडीह चौक से स्टेशन रोड, चौबे कालोनी, समता कालोनी होकर आवागमन कर सकेंगे।
खमतराई-फाफाडीह होकर आवागमन करने वाले वाहन चालक ङ्क्षरग रोड -2 से होकर आवागमन कर सकेंगे।
धमतरी रोड-पचपेड़ीनाका होकर रेलवे स्टेशन की ओर आवागमन करने वाले कालीबाड़ी चौक, शास्त्रीचौक, मरही माता चौक होकर आवागमन कर सकेंगे।
Ganesh Visarjan Jhanki: तेलीबांधा, पंडरी, राजा तालाब क्षेत्र की ओर से आने वालों के लिए शहीद स्मारक भवन के पास पार्किंग व्यवस्था रहेगी।
कटोरा तालाब, टिकरापारा इलाके से आने वाले गांधी मैदान के पास गाडिय़ां पार्क की जा सकेगी।
मठपारा, पुरानी बस्ती इलाके वाले अपनी गाडिय़ां इंडोर स्टेडियम के पास खड़ी कर सकेंगे।
आश्रम, लाखेनगर, समता-चौबे इलाके के श्रद्धालु ईदगाहभाठा मैदान और नवीन मार्केट में गाड़ियां खड़ी
कर सकेंगे।
