8 सितंबर को निकलेंगी गणेश विसर्जन झांकियां, रात 8 बजे से इन 4 मार्गों पर बंद रहेगा आवागमन

Ganesh Visarjan Jhanki: गणेश प्रतिमा और झांकी विसर्जन चल समारोह सोमवार को होगा। इसके लिए रूट तय कर दिया गया है। विसर्जन जुलूस के दौरान शहर के चार मार्ग प्रभावित होंगे। इन मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 1000 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। विसर्जन जुलूस में रायपुर शहर के अलावा आसपास के शहरों से भी बड़ी संख्या में झांकियां शामिल होती हैं।