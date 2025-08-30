Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक

वहीं गणेशोत्सव समितियों की ओर से विसर्जन की रात निकलने वाली झांकी की तैयारी की जा रही है।

इस बार झांकी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर छत्तीसगढ़ रजत उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। हर साल की तरह झांकियों में लोक परंपरा, संस्कृति व पौराणिक कथाओं का चित्रण होगा, वहीं इस बार आधुनिक संसाधनों का बेजोड़ संगम झांकियों में नजर आएगा। समितियों की ओर से दो से तीन जीप में झांकियां तैयार की जा रही है। इस तरह हर साल झांकियों के आकार में बढ़ोतरी कर रहे हैं।