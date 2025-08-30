Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक

Ganesh Utsav 2025: झांकी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर छत्तीसगढ़ रजत उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। हर साल की तरह झांकियों में लोक परंपरा, संस्कृति व पौराणिक कथाओं का चित्रण होगा।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Aug 30, 2025

Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक
संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम (Photo Patrika )

Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम है। हर गली, मोहल्ले में गणपति बप्पा के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। पंडालों में भक्तिगीतों की श्रृंखला चल पड़ी रही है। रात होते ही शहर आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठ रहा है। देर रात तक दर्शकों की आवाजाही से बाजार में भी रौनक है। स्थल झांकियों के दर्शन के लिए लोग परिवार सहित निकल रहे हैं।

वहीं गणेशोत्सव समितियों की ओर से विसर्जन की रात निकलने वाली झांकी की तैयारी की जा रही है।
इस बार झांकी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर छत्तीसगढ़ रजत उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। हर साल की तरह झांकियों में लोक परंपरा, संस्कृति व पौराणिक कथाओं का चित्रण होगा, वहीं इस बार आधुनिक संसाधनों का बेजोड़ संगम झांकियों में नजर आएगा। समितियों की ओर से दो से तीन जीप में झांकियां तैयार की जा रही है। इस तरह हर साल झांकियों के आकार में बढ़ोतरी कर रहे हैं।

झांकी में चलित मूर्तियां रहेंगी इंद्रलोक में युद्ध करते नजर आएंगे

छत्तीसगढ़ की स्थापना से लेकर अब तक हुए विकास को यहां दर्शाया जाएगा। लोक, संस्कृति व परंपरा नजर आएगी। अष्ट विनायक मंडल की झांकी में रामेश्वरम पूजा के दर्शन होंगे। नवरत्न मंडल की झांकी भी खास होगी। रावण के द्वारा इंद्रलोक युद्ध करते हुए झांकी बनाई जा रही है।

यह झांकी भी होगी खास

वहीं नरसिंह अवतार कथा पर आधारित झांकी भी निकलेगी। कुंभकरण के साथ राम, लक्ष्मण युद्ध की झांकी बन रही है। समितियों की ओर से देश के वर्तमान हालात पर आधारित झांकी भी तैयार की जा रही है। इस तरह झांकियों में वर्तमान में घटनाक्रमों पर आधारित होंगी।

देशभक्ति का जज्बा दिखेगा

इधर प्रशासन की ओर से विसर्जन की रात शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समितियों की बार-बार बैठक लेकर समझाइश दी जा रही है कि वे विसर्जन की रात को वॉलिंटियर के माध्यम से समिति स्तर पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शहर की सबसे पुरानी समिति बाल समाज की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी बनाई जा रही है। इस झांकी में देशभक्ति का जज्बा देाने को मिलेगा। तिरंगा मंडल की झांकी में छत्तीसगढ़ में मनाए जा रहे रजत उत्सव की झलक दिखेगी।

रात को दर्शकों की उमड़ रही भीड़, उत्सव मना रहे

गणेशोत्सव में इस बार अबेडकर चौक, महावीर चौक में रात होते ही दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। यहां स्थल झांकी के साथ ही मेला लगा हुआ है। अन्य समितियों की ओर से लाइटिंग पर विशेष फोकस कर शहर को रोशनी से जगमगा दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.