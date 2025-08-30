Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक

Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम है। हर गली, मोहल्ले में गणपति बप्पा के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। पंडालों में भक्तिगीतों की श्रृंखला चल पड़ी रही है। रात होते ही शहर आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठ रहा है। देर रात तक दर्शकों की आवाजाही से बाजार में भी रौनक है। स्थल झांकियों के दर्शन के लिए लोग परिवार सहित निकल रहे हैं।
वहीं गणेशोत्सव समितियों की ओर से विसर्जन की रात निकलने वाली झांकी की तैयारी की जा रही है।
इस बार झांकी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर छत्तीसगढ़ रजत उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। हर साल की तरह झांकियों में लोक परंपरा, संस्कृति व पौराणिक कथाओं का चित्रण होगा, वहीं इस बार आधुनिक संसाधनों का बेजोड़ संगम झांकियों में नजर आएगा। समितियों की ओर से दो से तीन जीप में झांकियां तैयार की जा रही है। इस तरह हर साल झांकियों के आकार में बढ़ोतरी कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की स्थापना से लेकर अब तक हुए विकास को यहां दर्शाया जाएगा। लोक, संस्कृति व परंपरा नजर आएगी। अष्ट विनायक मंडल की झांकी में रामेश्वरम पूजा के दर्शन होंगे। नवरत्न मंडल की झांकी भी खास होगी। रावण के द्वारा इंद्रलोक युद्ध करते हुए झांकी बनाई जा रही है।
यह झांकी भी होगी खास
वहीं नरसिंह अवतार कथा पर आधारित झांकी भी निकलेगी। कुंभकरण के साथ राम, लक्ष्मण युद्ध की झांकी बन रही है। समितियों की ओर से देश के वर्तमान हालात पर आधारित झांकी भी तैयार की जा रही है। इस तरह झांकियों में वर्तमान में घटनाक्रमों पर आधारित होंगी।
देशभक्ति का जज्बा दिखेगा
इधर प्रशासन की ओर से विसर्जन की रात शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समितियों की बार-बार बैठक लेकर समझाइश दी जा रही है कि वे विसर्जन की रात को वॉलिंटियर के माध्यम से समिति स्तर पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शहर की सबसे पुरानी समिति बाल समाज की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी बनाई जा रही है। इस झांकी में देशभक्ति का जज्बा देाने को मिलेगा। तिरंगा मंडल की झांकी में छत्तीसगढ़ में मनाए जा रहे रजत उत्सव की झलक दिखेगी।
रात को दर्शकों की उमड़ रही भीड़, उत्सव मना रहे
गणेशोत्सव में इस बार अबेडकर चौक, महावीर चौक में रात होते ही दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। यहां स्थल झांकी के साथ ही मेला लगा हुआ है। अन्य समितियों की ओर से लाइटिंग पर विशेष फोकस कर शहर को रोशनी से जगमगा दिया गया है।