Ganesh Jhaki 2025: राजनादगांव में 6 सितबर को निकलेगी झांकी, प्रशासन ने तय किया रुट

विसर्जन के दिन तय किए गए रुट के मार्गों का एसपी मोहित गर्ग ने बल के साथ लैग मार्च निकाल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लैग मार्च पोस्ट ऑफिस चौक, भारत माता चौक, बसंतपुर थाना चौक, दुर्गा चौक, मानव मंदिर चौक और गंज चौक से होकर निकला। इस दौरान एसपी गर्ग ने झांकी रूट की लाइटिंग, बिजली की तार, बैरिकेड्स और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था का निरीक्षण किया। लैग मार्च में एएसपी राहुल देव शर्मा, निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, तहसीलदार अमिय श्रीवास्तव,सीएसपी वैशाली जैन, व पुष्पेंद्र नायक, कोतवाली थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह, बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू एवं पुलिस लाइन से निरीक्षक आशीर्वाद रहटगावकर व अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।