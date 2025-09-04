Ganesh Jhaki 2025: राजनादगांव में 6 सितबर को निकलेगी झांकी, प्रशासन ने तय किया रुट

Ganesh Jhaki 2025: शहर में गणेश महोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश प्रतिमा व स्थल झांकियों को देखने रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे है। पर्व के अंतिम दिन 6 सितबर को विसर्जन झांकी को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने झांकी का रुट तय कर दिया है। सभी झांकियां तीन जगह महावीर चौक, गुरुनाक चौक और दुर्गा चौक से निकल कर मानव मंदिर चौक पहुंचेगी और इसके बाद तय रुटों में भ्रमण करेगी।
विसर्जन झांकी के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। विसर्जन झांकी की रात को सुरक्षा व्यवस्था के लिए 800 पुलिस जवानों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं वाहनों के पार्किंग के लिए भी अलग-अलग जगह निर्धारित किए गए है। गौरतलब है कि संस्कारधानी राजनांदगांव गणेश पर्व व विसर्जन झांकी के लिए देशभर में वियात है। इस साल 35 गणेश समितियों द्वारा परंपरा के अनुसार विभिन्न थीम पर झांकियां तैयार किया गया है।
विसर्जन झांकिया तीन रुट से एक जगह मानव मंदिर चौक में एकत्रित होगी। जिसमें महावीर चौक से मानव मंदिर चौक, गुरूनानक चौक से मानव मंदिर चौक और दुर्गा चौक से मानव मंदिर चौक में एकत्रित होगी। इसके बाद झांकियां बैच व रैंक के अनुसार आगे बढ़ेंगी और गुरुद्वारा चौक, मानव मंदिर चौक आजाद चौक, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सुरजन गली, रामाधीन मार्ग, तिरंगा चौक, गंज चौक होते हुए विसर्जन स्थल शिवनाथ नदी के लिए प्रस्थान करेंगी। इस दौरान नगर निगम, पीडब्लू, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, क्रेन व बिजली कंपनी भी अलर्ट रहेंगे।
जिला व पुलिस प्रशासन ने विसर्जन झांकी के दिन वाहनों के पार्किंग के लिए जगह का चयन किया है। इस दिन स्टेल स्कूल, लाई ओवर, दिग्विजय क्लब, गुरूनानक चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, टांकापारा, बुढ़ा सागर, शीतला मंदिर, सांइस कालेज, गुजराती स्कूल एवं बशी स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।
विसर्जन झांकी के दिन असमाजिक तत्वों पर नजर रखने 800 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे। जिसमें पैदल पेट्रोलिंग के लिए 17 टीम, फिक्स पिकेट के 13 टीम, शादी वर्दी में 6 टीम, आउटर वाहन 4 टीम, मोटरसाइकिल पार्टी- 5 टीम , एडी स्क्वॉड पार्टी के 4 टीम, गणेश चल झांकी व्यवस्था में 35 टीम और शहर के विभिन्न चौक-चौराहे में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा शहर के सभी क्षेत्र में ड्रोन कैमरा व सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी।
विसर्जन के दिन तय किए गए रुट के मार्गों का एसपी मोहित गर्ग ने बल के साथ लैग मार्च निकाल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लैग मार्च पोस्ट ऑफिस चौक, भारत माता चौक, बसंतपुर थाना चौक, दुर्गा चौक, मानव मंदिर चौक और गंज चौक से होकर निकला। इस दौरान एसपी गर्ग ने झांकी रूट की लाइटिंग, बिजली की तार, बैरिकेड्स और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था का निरीक्षण किया। लैग मार्च में एएसपी राहुल देव शर्मा, निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, तहसीलदार अमिय श्रीवास्तव,सीएसपी वैशाली जैन, व पुष्पेंद्र नायक, कोतवाली थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह, बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू एवं पुलिस लाइन से निरीक्षक आशीर्वाद रहटगावकर व अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।