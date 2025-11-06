CG Ganja Smugglers: गांजा तस्करी का भंडाफोड़! मर्डर केस की आरोपी युवती निकली सप्लायर, चार गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक कमल विहार के सेक्टर-5 में दोपहिया सवार दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम प्रतीक शर्मा और मोहमद शमीम बताया। उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें गांजा बरामद हुआ। गांजा के संबंध में पूछताछ में दोनों ने चूनाभट्ठी गंज निवासी शेख सारूख उर्फ शाहरूख और मुकुट नगर आजाद चौक निवासी पलक नागवानी उर्फ मिस बच्ची से लेने का खुलासा किया।