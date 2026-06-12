Gold-Silver Price: छत्तीसगढ़ में सोना 3000 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी में बदलाव हुआ या नहीं? जानें पूरा अपडेट

सोने में गिरावट (PC: AI)
छत्तीसगढ़ में सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। Bankbazaar.com के अनुसार सोने के दाम में 3000 रुपये से अधिक की कमी आई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है।
वहीं चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपये पर ही बनी रही, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। रायपुर, बिलासपुर समेत राज्य के प्रमुख सर्राफा बाजारों में यही ताजा भाव लागू हैं। खरीदारी से पहले रेट जरूर चेक करने की सलाह दी जा रही है।
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