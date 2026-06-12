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Gold-Silver Price: छत्तीसगढ़ में सोना 3000 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी में बदलाव हुआ या नहीं? जानें पूरा अपडेट

Gold-Silver Price Today: 12 जून को सोना के कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज सोने के दाम में 3000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है...

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रायपुर

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Khyati Parihar

Jun 12, 2026

Gold-Silver Price

सोने में गिरावट (PC: AI)

छत्तीसगढ़ में सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। Bankbazaar.com के अनुसार सोने के दाम में 3000 रुपये से अधिक की कमी आई है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है।

वहीं चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपये पर ही बनी रही, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। रायपुर, बिलासपुर समेत राज्य के प्रमुख सर्राफा बाजारों में यही ताजा भाव लागू हैं। खरीदारी से पहले रेट जरूर चेक करने की सलाह दी जा रही है।

खबर में अपडेट जारी अपडेट…

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Published on:

12 Jun 2026 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Gold-Silver Price: छत्तीसगढ़ में सोना 3000 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी में बदलाव हुआ या नहीं? जानें पूरा अपडेट

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