Gold-Silver Price: छत्तीसगढ़ में सोना 3000 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी में बदलाव हुआ या नहीं? जानें पूरा अपडेट

वहीं चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपये पर ही बनी रही, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। रायपुर, बिलासपुर समेत राज्य के प्रमुख सर्राफा बाजारों में यही ताजा भाव लागू हैं। खरीदारी से पहले रेट जरूर चेक करने की सलाह दी जा रही है।