109 बच्चों की चीखें अनसुनी! 6 माह बाद भी रायपुर की मोजो मशरूम फैक्ट्री संचालक पर FIR नहीं, पुलिस पर सांठगांठ के आरोप

महिला बाल विकास विभाग के संरक्षण अधिकारी ने बताया कि वहां 109 बच्चों की काउंसलिंग की। इसमें बच्चों ने बताया कि 3 महीने से लेकर 3 साल तक यहां बंद रखा गया था। वहीं, एक कमरे में 10-15 बच्चों को ठूंस-ठूंस कर रखते थे। उनके साथ मारपीट और लड़कियों से छेड़खानी की बातें भी सामने आई हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हैं जिन्हें पिछली बार इसी कंपनी से छुड़ाया था। उन्होंने पूछताछ में बताया कि इस बार दूसरे ठेकेदार ने काम में लगावाया, लेकिन कम काम बोलकर ज्यादा करवाते हैं।