Good News: अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

Good News: अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी बच्चों को अब 2026-27 शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।

रायपुर

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

Good News: अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी बच्चों को अब 2026-27 शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसमें लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत निजी आवासीय स्कूलों में अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11 वीं में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। देशभर में निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम फॉर रेसिडेंसियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाईस्कूल इज इन टार्गेटेड एरियाज ( SHRESHT्न) योजना संचालित की जा रही है।

विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (नेट्स) के माध्यम से किया जाएगा। प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 30 तक खुला रहेगा

वर्ष 2026-27 के लिए नेट्स का आयोजन दिसंबर 2025 में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 1 से 2 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 27% में ही स्मार्ट क्लासरूम, जानें कितने स्कूलों में डिजिटल सुविधा
Patrika Special News
स्मार्ट क्लास की स्थिति चिंताजनक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

23 Oct 2025 01:16 pm

