Good News: अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11 वीं में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। देशभर में निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम फॉर रेसिडेंसियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाईस्कूल इज इन टार्गेटेड एरियाज ( SHRESHT्न) योजना संचालित की जा रही है।