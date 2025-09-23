त्योहारों से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा, घटे हुए GST दरों से आम जनता को मिली बड़ी राहत

GST Benefits: देशभर में 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी की नई दरों से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। कई वस्तुओं पर टैक्स घटाए जाने और कई सामानों पर पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसी क्रम में भाजपा शहर जिला रायपुर ने इस राहत को पूरी नवरात्रि बचत महोत्सव का रूप दिया।