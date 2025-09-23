त्योहारों से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा, घटे हुए GST दरों से आम जनता को मिली बड़ी राहत

GST Benefits: देशभर में 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी की नई दरों से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। कई वस्तुओं पर टैक्स घटाए जाने और कई सामानों पर पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसी क्रम में भाजपा शहर जिला रायपुर ने इस राहत को पूरी नवरात्रि बचत महोत्सव का रूप दिया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, महापौर मीनल चौबे सहित वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता सोमवार को जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड तक बाजार में उतरे। उन्होंने फूल और मिठाई से दुकानदारों व ग्राहकों का स्वागत किया।
सांसद ने कहा, केंद्र सरकार ने जनता को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। यह कदम आम लोगों की जेब को राहत देगा। स्वदेशी मंत्र से आम लोग हर दिन मनाएंगे त्योहार हम पूरी नवरात्रि को बचत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। हर दुकान पर घटे हुए जीएसटी दरों की जानकारी के पोस्टर लगाए गए हैं।
GST Benefits: व्यापारियों से अपील: भाजपा नेताओं ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे जीएसटी की घटी हुई दरों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा लगभग 375 वस्तुओं पर नई दरें लागू हुई हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।