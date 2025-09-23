Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

त्योहारों से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा, घटे हुए GST दरों से आम जनता को मिली बड़ी राहत

GST Benefits: केंद्र सरकार ने घटे हुए GST दरों के साथ त्योहार से पहले आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। 375 वस्तुओं पर नई दरें लागू, नवरात्रि को बचत महोत्सव के रूप में मनाएं और ग्राहकों तक पूरा लाभ पहुंचाएं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2025

स्वदेशी मंत्र से आम लोग हर दिन मनाएंगे त्योहार (Photo source- Patrika)
स्वदेशी मंत्र से आम लोग हर दिन मनाएंगे त्योहार (Photo source- Patrika)

GST Benefits: देशभर में 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी की नई दरों से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। कई वस्तुओं पर टैक्स घटाए जाने और कई सामानों पर पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। इसी क्रम में भाजपा शहर जिला रायपुर ने इस राहत को पूरी नवरात्रि बचत महोत्सव का रूप दिया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, महापौर मीनल चौबे सहित वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता सोमवार को जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड तक बाजार में उतरे। उन्होंने फूल और मिठाई से दुकानदारों व ग्राहकों का स्वागत किया।

सांसद ने कहा, केंद्र सरकार ने जनता को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। यह कदम आम लोगों की जेब को राहत देगा। स्वदेशी मंत्र से आम लोग हर दिन मनाएंगे त्योहार हम पूरी नवरात्रि को बचत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। हर दुकान पर घटे हुए जीएसटी दरों की जानकारी के पोस्टर लगाए गए हैं।

GST Benefits: व्यापारियों से अपील: भाजपा नेताओं ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे जीएसटी की घटी हुई दरों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा लगभग 375 वस्तुओं पर नई दरें लागू हुई हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / त्योहारों से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा, घटे हुए GST दरों से आम जनता को मिली बड़ी राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.