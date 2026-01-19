Gupt Navratri 2026: जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट, जानें गुप्त नवरात्रि का रहस्य…

इस नवरात्रि में देवी दुर्गा के उग्र और सिद्धिदायी स्वरूपों के साथ दस महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व है। साधक मंत्र-जप, ध्यान, दुर्गा सप्तशती पाठ और व्रत के माध्यम से शक्ति साधना करते हैं। मान्यता है कि यह साधना भय, रोग, मानसिक अस्थिरता और जीवन की बाधाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। सामान्य श्रद्धालु भी सरल पूजा-पाठ और संयमित जीवनचर्या अपनाकर मां की कृपा प्राप्त करते हैं।