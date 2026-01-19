19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Gupt Navratri 2026: जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट, जानें गुप्त नवरात्रि का रहस्य…

Gupt Navratri 2026: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बम्लेश्वरी धाम, डोंगरगढ़ में आध्यात्मिक वातावरण और अधिक गहन हो गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 19, 2026

जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट(photo-AI)

जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट(photo-AI)

Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म परंपरा में गुप्त नवरात्रि को शक्ति आराधना का अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पर्व माना जाता है। माघ मास में पड़ने वाली इस नवरात्रि के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बम्लेश्वरी धाम, डोंगरगढ़ में आध्यात्मिक वातावरण और अधिक गहन हो गया है। यह पर्व सार्वजनिक उत्सवों से अधिक अंतर्मुखी साधना, मंत्र-जप और आत्मिक शक्ति जागरण के लिए जाना जाता है।

Gupt Navratri 2026: वर्ष में दो बार होती है गुप्त नवरात्रि

गुप्त नवरात्रि वर्ष में दो बार—माघ और आषाढ़ मास में—आती है। ‘गुप्त’ शब्द स्वयं इस पर्व की प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें साधक अपनी साधना को गोपनीय रखते हुए दिखावे से दूर रहकर देवी शक्ति की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस काल में की गई साधना शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है, जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ आत्मबल में भी वृद्धि होती है।

दस महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व

इस नवरात्रि में देवी दुर्गा के उग्र और सिद्धिदायी स्वरूपों के साथ दस महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व है। साधक मंत्र-जप, ध्यान, दुर्गा सप्तशती पाठ और व्रत के माध्यम से शक्ति साधना करते हैं। मान्यता है कि यह साधना भय, रोग, मानसिक अस्थिरता और जीवन की बाधाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। सामान्य श्रद्धालु भी सरल पूजा-पाठ और संयमित जीवनचर्या अपनाकर मां की कृपा प्राप्त करते हैं।

मां बम्लेश्वरी धाम बना शांत साधना स्थल

देशभर में आस्था का प्रमुख केंद्र मां बम्लेश्वरी धाम, गुप्त नवरात्रि के दौरान एक शांत साधना स्थल के रूप में नजर आ रहा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु और साधक भीड़-भाड़ से दूर रहकर मां के चरणों में ध्यान और जप में लीन रहते हैं। मंदिर परिसर में विशेष अनुशासन, स्वच्छता और शांत वातावरण बनाए रखा गया है, जिससे साधकों को पूर्ण एकाग्रता मिल सके।

श्रद्धालुओं का विश्वास: साधना होती है विशेष फलदायी

स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि मां बम्लेश्वरी धाम में गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई साधना विशेष फलदायी होती है। यही कारण है कि हर वर्ष सीमित संख्या में ही सही, लेकिन गहरी आस्था से परिपूर्ण श्रद्धालु डोंगरगढ़ पहुंचकर शक्ति उपासना करते हैं।

कुल मिलाकर, गुप्त नवरात्रि वह पर्व है जो व्यक्ति को बाहरी आडंबर से दूर ले जाकर आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। मां बम्लेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में यह नवरात्रि श्रद्धा, साधना और आत्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक बनकर भक्तों को शक्ति, धैर्य और संतुलन की अनुभूति करा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 03:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Gupt Navratri 2026: जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट, जानें गुप्त नवरात्रि का रहस्य…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान से गेंदा फूल तक का सफर, जानें कैसे बरगांव के देवानंद निषाद ने एक एकड़ में कमाए ढाई लाख…

धान से गेंदा फूल तक का सफर(photo-patrika)
रायपुर

सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर

सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर, जानें बजरहीन बाई गोंड़ की सफलता की कहानी...(photo-patrika)
रायपुर

पसंद पूछकर बुला लिया दिल्ली… महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बढ़ा विवाद, कार्यकर्ताओं में नाराजगी

congres flage news
रायपुर

रेरा के दायरे में आए बिल्डर और सरकारी एजेंसि

रेरा के दायरे में आए बिल्डर और सरकारी एजेंसि(photo-AI)
रायपुर

शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की पहल, रायपुर के 6 मार्ग नो फ्लैक्स जोन

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.