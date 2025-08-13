Sliver Hallmarking: 1 सितंबर से चांदी के जेवरों पर होगी हॉलमार्किंग, बीआईएस ने जारी किया आदेश, जानें इसके फायदे!

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू का मानना है कि इसमें ग्राहक बीआईएस के केयर ऐप में हॉलमार्क का डिजीट अपलोड कर आसानी से शुद्धता परख सकेंगे। बीआईएस की ओर से बताया गया है कि 6 ग्रेड चांदी ज्वेलरी पर हालमार्क 90.0, 80.0, 83.5, 92.5, 97.3, 99.0 पर लागू होगी। बता दें कि पहले सोने में 14, 18, 20, 22, 23 व 24 कैरेट के गहने हॉलमार्क वाले ही बिका करते थे। अब बीआईएस ने 9 कैरेट वाले सोने को भी इस ग्रेड में ला दिया है।