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Heat Wave Warning: अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी! 42 डिग्री पार जाएगा पारा, छत्तीसगढ़ में हीट अलर्ट जारी…

Heat Wave Warning: मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 12 अप्रैल से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के एक-दो स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 10, 2026

Heat Wave Warning: अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी! 42 डिग्री पार जाएगा पारा, छत्तीसगढ़ में हीट अलर्ट जारी...(photo-patrika)

Heat Wave Warning: अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी! 42 डिग्री पार जाएगा पारा, छत्तीसगढ़ में हीट अलर्ट जारी...(photo-patrika)

Heat Wave Warning: छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 12 अप्रैल से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के एक-दो स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को तेज गर्मी और लू जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है।

Heat Wave Warning: तापमान में लगातार बढ़ोतरी के संकेत

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा जरूर दर्ज की गई, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में और इजाफा होगा। गुरुवार को राजनांदगांव में सबसे अधिक 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक रहा।

मौसम प्रणाली बनी गर्मी की वजह

मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर ऊपर ओडिशा के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके साथ ही ओडिशा से लेकर तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक उत्तर-दक्षिण दिशा में एक गर्त (ट्रफ) बनी हुई है। इस प्रणाली के कारण प्रदेश में गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे तापमान तेजी से चढ़ रहा है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी रायपुर में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दिन के समय तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे दोपहर में तेज गर्मी महसूस होगी। वहीं रात के समय तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे रात में भी हल्की गर्मी बनी रहेगी।

लू जैसे हालात से सतर्क रहने की जरूरत

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी तपिश

यदि मौसम की यही स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले सप्ताह में तापमान और बढ़ सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 42 डिग्री के पार जाने की आशंका है, जिससे अप्रैल की शुरुआत में ही मई-जून जैसी गर्मी का अहसास होने लगेगा।

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Published on:

10 Apr 2026 10:25 am

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