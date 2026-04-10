Heat Wave Warning: अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी! 42 डिग्री पार जाएगा पारा, छत्तीसगढ़ में हीट अलर्ट जारी…

Heat Wave Warning: छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 12 अप्रैल से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के एक-दो स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को तेज गर्मी और लू जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है।